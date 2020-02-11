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Рейтинги Оскара резко падают: количество зрителей в 2020 году стало самым низким

Рейтинги Оскара резко падают: количество зрителей в 2020 году стало самым низким
18:39 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости культуры:Рейтинг просмотров самой ожидаемой кинопремии стал самым низким за всю историю.

Несмотря на то, что популярность представленных фильмов, актеров и режиссеров в различных номинациях была на высоте, рейтинг просмотров самой премии был самым низким в истории.

О том, что рейтинги Оскара-2020 стабильно падают, а в этом году побили собственный антирекорд, сообщает иностранное издание The Hollywood Reporter. 

Как известно, трансляция Оскара происходит на телеканале ABC в прямом эфире, а также на государственных телеканалах, которые приобрели права на премию. Просматривать церемонию награждения в интернете онлайн у ценителей киномероприятия, к сожалению, нет возможности.

Так, в этом году официальный транслятор Оскара, телеканал АВС, отличился самым низким рейтингом просмотров. Феерическое шоу, которое второй раз за последние 30 лет прошло без ведущего, привлекло внимание 23,5 миллиона зрителей со всего мира, возраст которых колебался от 18 до 49 лет.

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Чтобы сравнить интерес к мероприятию, который резко упал, в 2019 году Оскар смотрели 29,5 миллионов человек, а первый худший результат был зафиксирован в 2018 году. Тогда к церемонии награждения было приковано внимание 26,5 миллиона зрителей.

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Кинопремия, Рейтинг, Оскар, Зрители, Просмотры, Оскар 2020.
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