"Оскар-2020": полный список победителей кинопремии

Новости культуры:В ночь на 10 февраля в Голливуже проходит 92-я церемония награждения кинопремии "Оскар".

Традиционно самые известные и талантливые звезды получают свои награды в Dolby Theatre. Итак, Американская академия киноискусства назвала первые имена победителей.

Имена номинантов на Оскар-2020 были объявлены еще 13 января, после чего 27 января кандидаты на престижную премию собрались на традиционном ланче.

Позже, 30 января, началось голосование за победителей, которое завершилось несколько дней назад, 4 февраля. В течении последнего месяца звезды, которые номинированы на Оскар-2020, были в ожидании даты проведения, а уже сегодня, в ночь с 9 на 10 февраля, узнали имена лауреатов.

Добавим, что в этом году Оскар-2020 во второй раз проходит без ведущего, а объявлять победителей выходят знаменитости, которые не были заявлены в списке номинантов.

Кто получил главные кинопремии года – смотрите в нашем списке.

Победители премии ОСКАР-2020

Лучший фильм – "Паразиты";

Лучшая режиссерская работа – Пон Джун Хо ("Паразиты");

Лучшая мужская роль – Хоакин Феникс ("Джокер");

Лучшая женская роль – Рене Зеллвегер ("Джуди");

Лучшая мужская роль второго плана – Брэд Питт ("Однажды в Голливуде");

Лучший анимационный полнометражный фильм – "История игрушек 4";

Лучший анимационный короткометражный фильм – "Hair Love";

Лучший оригинальный сценарий – Пон Джун Хо ("Паразиты");

Лучший сценарий-адаптация – Тайка Вайтити ("Кролик Джоджо");

Лучший игровой короткометражный фильм – "The Neighbors" Window";

Лучшая работа художника-постановщика – "Однажды в Голливуде";

Лучший дизайн костюмов – "Маленькие женщины";

Лучший документальный полнометражный фильм – "American Factory";

Лучший документальный короткометражный фильм – "Learning to Skateboard in a Warzone";

Лучшая женская роль второго плана – Лора Дерн ("Брачная история");

Лучший звуковой монтаж – "Аутсайдеры" ("Форд против Феррари");

Лучший звук – "1917";

Лучшая операторская работа – Роджер Дикинс "1917";

Лучший монтаж – "Аутсайдеры" ("Форд против Феррари");

Лучшие визуальные эффекты – "1917";

Лучший грим и прически – "Секс-бомба" / "Скандал";

Лучший международный полнометражный фильм – "Паразиты" (Южная Корея);

Лучшая музыка к фильму – "Джокер";

Лучшая песня – "(I'm Gonna) Love Me Again" ("Рокетмен").