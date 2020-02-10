"Оскар-2020": полный список победителей кинопремии

Традиционно самые известные и талантливые звезды получают свои награды в Dolby Theatre. Итак, Американская академия киноискусства назвала первые имена победителей.
Имена номинантов на Оскар-2020 были объявлены еще 13 января, после чего 27 января кандидаты на престижную премию собрались на традиционном ланче.
Позже, 30 января, началось голосование за победителей, которое завершилось несколько дней назад, 4 февраля. В течении последнего месяца звезды, которые номинированы на Оскар-2020, были в ожидании даты проведения, а уже сегодня, в ночь с 9 на 10 февраля, узнали имена лауреатов.
Добавим, что в этом году Оскар-2020 во второй раз проходит без ведущего, а объявлять победителей выходят знаменитости, которые не были заявлены в списке номинантов.
Кто получил главные кинопремии года – смотрите в нашем списке.
Лучший фильм – "Паразиты";
Лучшая режиссерская работа – Пон Джун Хо ("Паразиты");
Лучшая мужская роль – Хоакин Феникс ("Джокер");
Лучшая женская роль – Рене Зеллвегер ("Джуди");
Лучшая мужская роль второго плана – Брэд Питт ("Однажды в Голливуде");
Лучший анимационный полнометражный фильм – "История игрушек 4";
Лучший анимационный короткометражный фильм – "Hair Love";
Лучший оригинальный сценарий – Пон Джун Хо ("Паразиты");
Лучший сценарий-адаптация – Тайка Вайтити ("Кролик Джоджо");
Лучший игровой короткометражный фильм – "The Neighbors" Window";
Лучшая работа художника-постановщика – "Однажды в Голливуде";
Лучший дизайн костюмов – "Маленькие женщины";
Лучший документальный полнометражный фильм – "American Factory";
Лучший документальный короткометражный фильм – "Learning to Skateboard in a Warzone";
Лучшая женская роль второго плана – Лора Дерн ("Брачная история");
Лучший звуковой монтаж – "Аутсайдеры" ("Форд против Феррари");
Лучший звук – "1917";
Лучшая операторская работа – Роджер Дикинс "1917";
Лучший монтаж – "Аутсайдеры" ("Форд против Феррари");
Лучшие визуальные эффекты – "1917";
Лучший грим и прически – "Секс-бомба" / "Скандал";
Лучший международный полнометражный фильм – "Паразиты" (Южная Корея);
Лучшая музыка к фильму – "Джокер";
Лучшая песня – "(I'm Gonna) Love Me Again" ("Рокетмен").