Главные номинанты на кинопремию "Оскар 2020"

Новости культуры:До главной кинопремии года остались считанные часы.

Сегодня, в ночь с 9 на 10 февраля в Голливуде состоится церемония награждения премии "Оскар 2020". Американская киноакадемия назвала всех номинантов на премию "Оскар".

За заветную статуэтку претенденты на победу будут бороться в 24 номинациях.

Шорт-лист вероятных претендентов в 9 номинациях был объявлен 18 декабря 2019 года.

Полный список номинантов на "Оскар-2020"

Лучший фильм:

"Форд против Феррари"

"Ирландец"

"Кролик Джоджо"

Фильм "Джокер", представляющий новую версию истории появления знаменитого злодея, стал лидером по числу номинаций на премию Американской Киноакадемии "Оскар 2020". Картина, которую снял режиссер Тодд Филлипс, сможет претендовать на 11 наград, в том числе и для исполнителя главной роли Хоакина Феникса.

"Джокер"

"Маленькие женщины"

"Брачная история"

"1917"

"Однажды в Голливуде"

"Паразиты"

Лучшая мужская роль:

Антонио Бандерас, "Боль и слава"

Леонардо Ди Каприо, "Однажды в Голливуде"

Адам Драйвер, "Брачная история"

Хоакин Феникс, "Джокер"

Джонатан Прайс, "Два папы"

Лучшая мужская роль второго плана:

Брэд Питт, "Однажды в Голливуде"

Том Хэнкс, "Прекрасный день за соседством"

Энтони Хопкинс, "Два Папы"

Аль Пачино, "Ирландец"

Джо Пеши, "Ирландец"

Лучшая женская роль:

Синтия Ерайво, "Гарриет"

Скарлетт Йоханссон, "Брачная история"

Сирша Ронан, "Маленькие женщины"

Шарлиз Терон, "Скандал"

Рене Зеллвегер, "Джуди"

Лучшая женская роль второго плана:

Кэти Бейтс ("Ричард Джуэлл")

Лора Дерн ("Брачная история")

Скарлет Йоханссон ("Кролик Джоджо")

Флоренс Пью ("Маленькие женщины")

Марго Робби ("Секс-бомба")

Лучшая песня:

"История игрушек 4" / Toy Story 4

"Рокетмен"

Breakthrough

Frozen 2

Stand Up / Harriet

Лучший фильм на иностранном языке:

"Корпус Кристи" (Польша)

"Мир меда" (Северная Македония)

"Отверженные" (Франция)

"Боль и слава" (Испания)

"Паразиты" (Южная Корея)

Лучший режиссер:

Квентин Тарантино ("Однажды в Голливуде")

Сэм Мендес ("1917")

Мартин Скорсезе ( "Ирландец")

Тодд Филлипс (" Джокер")

Пон Чжун Хо ("Паразиты")

Лучший анимационный полнометражный фильм:

"История игрушек 4"

"Как приручить дракона 3"

"Мистер Линк: Потерянное звено эволюции"

"Я потерял тело"

"Клаус"

Лучший оригинальный сценарий:

"Ножи наголо"

"Брачная история"

"1917"

"Однажды в Голливуде"

"Паразиты"

Лучший сценарий-адаптация:

"Ирландец"

"Кролик Джоджо"

"Джокер"

"Маленькие женщины"

Лучший анимационный короткометражный фильм:

"Дочь" (Dcera / The Doughter),

"Любовь к волосам" (Hair love)

"Китбуль" (Kitbull)

"Незабываемый" (Memorable)

"Сестра" (Sister)

Лучший документальный полнометражный фильм:

"Американская фабрика" / American Factory

"Мир меда" / Honeyland

"Пещера" / The Cave

"На грани демократии" / Edge of Democracy

"Для Сами" / For Sama

Лучшая операторская работа:

"Ирландец"

"Джокер"

"Однажды в ... Голливуде"

"1977"

"Маяк"

Лучший монтаж:

"Форд vs Феррари"

"Джокер"

"Ирландец"

"Кролик Джоджо"

"Паразиты"

Лучший звук:

"Форд vs Феррари"

"К звездам"

"Джокер"

"1977"

"Однажды в Голливуде"

Лучший звуковой монтаж:

"Форд v Феррари"

"Джокер"

"1977"

"Однажды в Голливуде"

"Звездные войны: Скайуокер. Восход"

Лучшая музыка к фильму:

"Брачная история"

"1917"

"Джокер"

"Маленькие женщины"

"Звездные войны: Скайуокер. Восход"

Лучшие визуальные эффекты:

"Мстители: Финал"

"Ирландец"

"Король лев"

"1917"

"Звездные войны: Скайуокер. Восход"

Лучший дизайн костюмов:

"Ирландец"

"Кролик Джоджо"

"Джокер"

"Маленькие женщины"

"Однажды в Голливуде"

Лучший грим и прически:

"Скандал"

"Джокер"

"Джуди"

"Малефисента: Повелительница тьмы"

"1917"

Лучший документальный короткометражный фильм:

In the abcence ("При отсутствии")

Learning to skateboard in a warzone (If you're a girl) (" Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девушка)"

Life overtakes me ( "Жизнь обгоняет меня")

St. Louis Superman ("Сент Луис Супермен")

Walk Run Cha-Cha ("Прогулка походкой Ча-Ча")

Лучшая работа художника-постановщика:

"Ирландец"

"Кролик Джоджо"

"1917"

"Однажды в Голливуде"

"Паразиты"

Лучший художественный короткометражный фильм:

Brotherhood ("Братство")

Nefta football club ("Футбольний клуб" Нефта ")

The neighbors window ("Вікно сусідів")

Saria ("Сарія")

Sister ("Сестра")

Что известно об Оскаре-2020?

Одно из главных событий мирового кинематографа состоится 9 февраля, где традиционно отгремит в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Именно сюда съезжаются известные представители кино, которые продемонстрируют на красной дорожке свои роскошные наряды от прославленных кутюрье, а также поборются за знаковые золотые статуэтки.

Онлайн-трансляцию премии "Оскар-2020" можно будет посмотреть на официальном сайте кинопремии, на американском телеканале ABC, который будет доступен в отдельных регионах США, на страннице в Twitter. Также трансляция будет вестись на украинском телеканале "Украина", который в этом году уже в седьмой раз получил права на трансляцию и стал эксклюзивным транслятором церемонии вручения премии "Оскар-2020". Следите за текстовой онлайн-трансляцией церемонии на нашем сайте ТЕЛЕГРАФ.

Стоит добавить, что в 2020 году трансляция церемонии вручения Оскара запланирована как минимум в 225 странах мира. В этом году церемония вручения наград во второй раз пройдет без ведущего.