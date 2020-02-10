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Кинопремия года: онлайн-трансляция церемонии награждения "Оскар 2020"

Кинопремия года: онлайн-трансляция церемонии награждения "Оскар 2020"
00:27 Сегодня Телеграф

Новости культуры:92-я церемония вручения премий Оскар состоится с 9 на 10 февраля.

С 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе состоится вручение одной из самых главных и ожидаемых премий в мире кино "Оскар 2020".

Церемония начнется в 20.00 (9 февраля) по местному времени и в 3.00 (10 февраля) по киевскому времени. Трансляция прибытия звезд на красную дорожку начнется за 1,5 часа до самой церемонии награждения.

Онлайн-трансляцию премии "Оскар-2020" можно будет посмотреть на официальном сайте кинопремии, на американском телеканале ABC, который будет доступен в отдельных регионах США, на страннице в Twitter. Также трансляция будет вестись на украинском телеканале "Украина", который в этом году уже в седьмой раз получил права на трансляцию и стал эксклюзивным транслятором церемонии вручения премии "Оскар-2020". Следите за текстовой онлайн-трансляцией церемонии на нашем сайте ТЕЛЕГРАФ.

До открытия церемонии "Оскар 2020" остаются считанные часы.

00:25 команда "Паразитов" прибыла на красную дорожку Оскара 2020.

 
 
 
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Team Parasite has arrived. #Oscars

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00:12 Зази Битц делает свои первые шаги на красной ковровой дорожке Оскара.

 
 
 
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Zazie Beetz is about to take her first steps on the #Oscars red carpet.

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00:00 На красной дорожке звезда военной драмы "1917" Джордж Маккэй.

Интересные факты о кинопремии "Оскар 2020"

  • Опять без ведущего

Кажется, американцы оценили проведение Оскара-2019 без ведущего, ведь все, кто были причастны к кинопремии, создали незабываемую атмосферу без помощи развлекательной персоны. Так, за месяц до Оскара-2020 организаторы церемонии официально заявили, что мероприятие пройдет без сопровождения ведущего.

Ранее руководитель ABC Entertainment Кэри Бурк заявила, что организаторы Оскара не хотят привязываться к новому формату, однако кандидатура комика и телеведущего Джимми Киммела на роль ведущего была отклонена. Добавим, что в 2017 и 2018 годах именно он проводил церемонию награждения Оскар. А в 2019 году Кевин Гарт сам отказался вести премию из-за того, что американское общество могло неоднозначно воспринять его шутки о гомосексуализме.

Оскар 2020: главное о кинопремии года

  • Изменены названия номинаций

В апреле 2019 года, незадолго после объявления лауреатов Оскара-2019, организаторы кинопремии объявили нововведенные правила относительно следующей церемонии награждения. Обновления коснулись названий категорий, которые много лет подряд были неизменными и, как считают руководители, несколько устаревшими. К примеру слово "иностранный" употребляется все реже, поэтому единогласно было принято решение заменить его. Так, номинация "Лучший иностранный фильм" (Foreign Language Film) был переименован в "Международный художественный фильм" (International Feature Film).

  • Увеличение номинантных мест в отдельных категориях

Кроме измененных названий номинаций, на которые претендуют популярные ленты, организаторы Оскара-2020 заявили, что в отдельных категориях премии за победу смогут побороться больше картин. Так, номинация "Грим и прически" увеличила количество фильмов с трех до пяти, а шорт-лист – с семи до десяти.

  • Ограничения для участников

"Хочешь получить желаемую статуэтку Оскар? Соблюдай все правила", – как-то так можно описать нововведенные правила организаторами кинопремии 2020 года. Весной 2019 года они заявили, что ленты, которые будут претендовать на статуэтки в номинациях "Лучший короткометражный анимационный фильм" и "Лучший короткометражный игровой фильм", должны представляться только в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, где, собственно, будет проходить знаменитая церемония награждения Оскар-2020.

  • Оскар для Украины

В первый лонг-лист Оскара-2020 попала нашумевшая украинская лента "Домой", режиссером которой выступил Нариман Алиев. Сюжет фильма разворачивается вокруг крымского татарина и его двух сыновей, которые уехали в Киев после аннексии Крыма. Из-за смерти одного из них отец приезжает в Киев, чтобы забрать тело обратно и похоронить согласно мусульманским традициям. В то же время другой сын не понимает решения отца и потребности соблюдения традиций. К сожалению, ленте "Домой" не удалось попасть в шорт-лист и основных номинаций Оскара-2020.

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Фильмы, Кинопремия, Видео, Трейлеры, Онлайн трансляция, Церемония награждения, Текстовая трансляция, Оскар 2020.
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