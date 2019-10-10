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Претенденты на "Оскар": в лонг-лист престижной кинопремии попали два украинских фильма

Претенденты на "Оскар": в лонг-лист престижной кинопремии попали два украинских фильма
02:09 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости культуры:Два украинских фильма попали в лонг-лист "Оскара".

Два украинских фильма "Домой" и "Раскрашенная птица" попали в лонг-лист кинопремии "Оскар" в категории "Международный полнометражный фильм".

Об этом говорится на сайте Американской киноакадемии.

Фильм крымскотатарского режиссера Наримана Алиева "Домой" на кинопремию выдвинул Украинский оскаровский комитет. "Домой" рассказывает о крымском татарине Мустафе, сына которого убили на Донбассе.

Мужчина вместе с младшим сыном едет в аннексированный Крым, чтобы похоронить погибшего.

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В лонг-лист также вошел украинско-чешско-словацко-польский фильм Вацлава Маргоула "Раскрашенная птица", который выдвинут претендентом от Чехии.

Шорт-лист премии "Оскар" объявят 16 декабря 2019 года, а перечень номинантов - 13 января 2020 года.

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Оскар, Домой, Раскрашенная птица, Международный полнометражный фильм.
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