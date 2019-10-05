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"Мстители: Финал" не идут на "Оскар": подробности

"Мстители: Финал" не идут на "Оскар": подробности
10:18 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Кинокомпания Disney не выдвинула на "Оскар" ни одного из актеров фильма "Мстители: Финал".

Студия Disney не выдвинула на "Оскар" ни одного из актеров фильма "Мстители: Финал". Об этом свидетельствую данные на сайте компании.

Окончательный список номинантов на премию "Оскар" будет оглашен в начале следующего года, но уже известно, в каких категориях блокбастер намерен получить статуэтки.

В частности, кинолента выдвигается в таких номинациях, как лучший фильм, лучший режиссер, лучший адаптированный сценарий, лучшая работа оператора, лучший монтаж, лучшая работа художника-постановщика, лучший дизайн костюмов, лучшие грим и прически, лучший звук, лучший монтаж звука, лучшие визуальные эффекты, лучший саундтрек.

К разочарованию поклонников, в списке нет Роберта Дауни-младшего в номинации "Лучший актер", несмотря на утверждения братьев Руссо, что актер, сыгравший Железного Человека, как никто другой достоин награды киноакадемии. Также в перечне нет и других актеров, снимавшихся в фильме.

"Мстители: Финал" будет бороться за золотую статуэтку "Оскар" 2020

Напомним, 92-я церемония вручения премии "Оскар" назначена на 9 февраля 2020 года.

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Премия, Кино, Оскар, Актеры, Мстители: Финал.
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