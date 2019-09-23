Скачать
Понедельник, 23.09.2019
Зеленский начал рабочую поездку в США
Зеленский начал рабочую поездку в США
У Зеленского заявили о желании прекратить войну и реинтегрировать Донбасс
У Зеленского заявили о желании прекратить войну и реинтегрировать Донбасс
Наставник Аталанты похвалил Малиновского
Наставник Аталанты похвалил Малиновского
"Мстители: Финал" будет бороться за золотую статуэтку "Оскар" 2020
"Мстители: Финал" будет бороться за золотую статуэтку "Оскар" 2020

"Мстители: Финал" будет бороться за золотую статуэтку "Оскар" 2020

"Мстители: Финал" будет бороться за золотую статуэтку "Оскар" 2020
11:53 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: pinterest.com

Новости культуры:В борьбу за золотые статуэтки также вступили и другие картины компании: "Король Лев", "Аладдин", "История игрушек 4" и "Холодное сердце 2".

Год назад все удивились номинации "Черной Пантеры" на "Оскар" за лучший фильм года. Разумеется, после кассовых успехов "Мстителей: Финала" руководство компании "Disney" не оставит этот фильм без борьбы за главную кинонаграду и, скорее всего, не за одну. Отмечают, что, помимо технических наград, номинацию может получить и Роберт Дауни-младший, который стал центральным персонажем массового фильма.

Вступить в борьбу за статуэтки "Оскар" "Мстителей" также подталкивает выход нового фильма DC "Джокер" Тодда Филлипса. Хоакину Фениксу, который исполнил в нем главную роль, также пророчат номинацию лучшего актера первого плана.

Помимо этого, "Джокер" неожиданно получил "Золотого льва" на недавнем Венецианском кинофестивале 2019. Так что "Disney" надо подтверждать звание создателя лучших кинокомиксов и получать номинации на "Оскар".

"Эмми" 2019 - список победителей в главных категориях (Видео)

Неудивительно, что на золотую статуэтку "Disney" продвигает и "Алладина", "Короля Льва" и "Историю игрушек 4" . Ведь кассовые сборы двух ремейков и анимационного продолжения преодолели отметку в миллиард долларов. "Холодное сердце 2" тоже будет претендовать на "Оскар", учитывая, что первая часть получила две статуэтки. Продолжение выйдет уже в ноябре этого года.

А вот другие картины производства "Disney" не получили шанса взять самую знаменитую кинопремию. К ним относятся "Капитан Марвел", "Звездные войны: Скайуокер. Восход", "Дамбо" и "Малифисента: Владычица тьмы".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Оскар, Премии, Кинопремии, Мстители: Финал, Оскар 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Синоптики советуют готовиться к заморозкам
02 Операторам запретят снимать деньги со счетов абонентов без предупреждения
03 Порошенко: Я не боюсь никого и ничего
04 Xiaomi Mi Mix Alpha: тизер нового смартфона (Фото)
05 "Скандальный" разговор Трампа и Зеленского: Байден требует расследования
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Курс валют 23 сентября: доллар и евро заметно подешевели
Курс валют 23 сентября: доллар и евро заметно подешевели
Утром - весна, ночью - зима: прогноз погоды на 23 сентября
Утром - весна, ночью - зима: прогноз погоды на 23 сентября
Названо имя нового советника Кличко: кто он
Названо имя нового советника Кличко: кто он
&quot;Эмми&quot; 2019 - список победителей в главных категориях (Видео)
"Эмми" 2019 - список победителей в главных категориях (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь