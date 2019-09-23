"Мстители: Финал" будет бороться за золотую статуэтку "Оскар" 2020

Новости культуры:В борьбу за золотые статуэтки также вступили и другие картины компании: "Король Лев", "Аладдин", "История игрушек 4" и "Холодное сердце 2".

Год назад все удивились номинации "Черной Пантеры" на "Оскар" за лучший фильм года. Разумеется, после кассовых успехов "Мстителей: Финала" руководство компании "Disney" не оставит этот фильм без борьбы за главную кинонаграду и, скорее всего, не за одну. Отмечают, что, помимо технических наград, номинацию может получить и Роберт Дауни-младший, который стал центральным персонажем массового фильма.

Вступить в борьбу за статуэтки "Оскар" "Мстителей" также подталкивает выход нового фильма DC "Джокер" Тодда Филлипса. Хоакину Фениксу, который исполнил в нем главную роль, также пророчат номинацию лучшего актера первого плана.

Помимо этого, "Джокер" неожиданно получил "Золотого льва" на недавнем Венецианском кинофестивале 2019. Так что "Disney" надо подтверждать звание создателя лучших кинокомиксов и получать номинации на "Оскар".

Неудивительно, что на золотую статуэтку "Disney" продвигает и "Алладина", "Короля Льва" и "Историю игрушек 4" . Ведь кассовые сборы двух ремейков и анимационного продолжения преодолели отметку в миллиард долларов. "Холодное сердце 2" тоже будет претендовать на "Оскар", учитывая, что первая часть получила две статуэтки. Продолжение выйдет уже в ноябре этого года.

А вот другие картины производства "Disney" не получили шанса взять самую знаменитую кинопремию. К ним относятся "Капитан Марвел", "Звездные войны: Скайуокер. Восход", "Дамбо" и "Малифисента: Владычица тьмы".