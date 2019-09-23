"Эмми" 2019 - список победителей в главных категориях (Видео)

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Понедельник, 23.09.2019
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09:36 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: pinterest.com

Новости культуры:Как и каждый год, в рамках премии оценивались ТВ-проекты, которые транслировали в период с 31 июня 2018 года по 31 мая 2019-го.

В ночь на 23 сентября в стенах Microsoft Theatre (Лос-Анджелес, США) состоялась ежегодная церемония вручения премий "Эмми" - главной ТВ-награды, которая вручается лучшим телепрограммам года, вышедшим в прайм-тайм.

Транслировал церемонию телеканал Fox.

Программы Эмми-2019

Лучшим комедийным сериалом был назван проект Amazon "Дрянь". Сериал рассказывает о молодой женщине, проживающей в современном Лондоне. Премьера сериала состоялась в июле 2016 года. Автором сценариев всех шести сезонов выступила Фиби Уоллер-Бридж, которая также исполнила главную роль. 

Лучшим драматическим сериалом признали хит HBO "Игру престолов". И это первая из двух статуэток, которые достались проекту в эту ночь, хотя претендовал он на рекордные 32. 

Лучший мини-сериал - "Чернобыль" (HBO), вышедший на экраны в мае этого года. 5-серийный фильм рассказал зрителю об аварии на Чернобыльской АЭС, ее последствиях и расследовании причин. Проект режиссера Йохана Ренка и сценариста Крэйга Мазина претендовал на 19 статуэток, в итоге был удостоен трех. 

Лучшим телефильмом признали картину Netflix "Черное зеркало: Брандашмыг" - нашумевший интерактивный фильм, вышедший на стиминговой платформе в декабре 2018 года. Автором сериала стал Чарли Брукер, режиссером - Дэвид Слэйд. 

Лучшее разговорное варьете - "События прошедшей недели с Джоном Оливером" (HBO)

Лучшее скетчевое варьете - Saturday Night Live (NBC)

Лучшая конкурсная реалити-программа - "Королевские гонки Ру Пола" (VH1)

Актерские категории Эмми-2019

Лучший актер в комедийном сериале - Билл Хейдер в роли Барри Беркмана, сериал "Барри" (HBO)

Лучшая актриса в комедийном сериале - Фиби Уоллер-Бридж в роли Дряни, сериал "Дрянь" (Amazon)

Лучший актер в драматическом сериале - Билли Портер в роли Прея Телла, сериал "Поза" (FX)

Лучшая актриса в драматическом сериале - Джоди Комер в роли Оксаны Астанковой, сериал "Убивая Еву" (BBC America).

Лучший актер в мини-сериале или фильме - Джаррел Джером в роли Кори Уайза, сериал "Когда они нас увидят" (Netflix)

Лучшая актриса в мини-сериале или фильме - Мишель Уильямс в роли Гвен Вердон, "Фосси/Вердон" (FX)

Актеры второго плана

Лучший актер второго плана в комедийном сериале - Тони Шалуб в роли Эйба Вайсмана, "Удивительная миссис Мейзел" (Amazon)

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале - Алекс Борштейн в роли Сюзи Майерсон, "Удивительная миссис Мейзел" (Amazon)

Лучший актер второго плана в драматическом сериале - Питер Динклэйдж в роли Тириона Ланнистера, "Игра престолов" (HBO)

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале - Джулия Гарнер в роли Рут Лэнгмор, "Озарк" (Netflix)

Лучший актер второго плана в мини-сериале или фильме - Бен Уишоу в роли Нормана Джоссифа / Нормана Скотта, "Чрезвычайно английский скандал" (Amazon)

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или фильме - Патрисия Аркетт в роли Ди Ди Бланчард, "Притворство" (Hulu)

Гостевые категории

Лучший приглашенный актер в комедийном телесериале - Люк Керби в роли Ленни Брюса, "Удивительная миссис Мейзел" (Amazon)

Лучшая приглашенная актриса в комедийном телесериале - Джейн Линч в роли Софи Леннон, "Удивительная миссис Мейзел" (Amazon)

Лучший приглашенный актер в драматическом телесериале - Брэдли Уитфорд в роли коммандера Джозефа Лоуренса, "Рассказ служанки" (Hulu)

Лучшая приглашенная актриса в драматическом телесериале - Черри Джонс в роли Холли, "Рассказ служанки" (Hulu)

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Режиссура

Режиссура комедийного сериала - "Дрянь", Гарри Брэдбир (Amazon)

Режиссура драматического сериала - "Озарк", Джейсон Бейтман (Netflix)

Режиссура варьете - Saturday Night Live, Дон Рой Кинг (NBC)

Режиссура мини-сериала, фильма или драматической программы - "Чернобыль", Йохан Ренк (HBO)

Сценарии

Сценарий комедийного сериала - "Дрянь", Фиби Уоллер-Бридж (Amazon)

Сценарий драматического сериал - "Наследники", Джесси Армстронг (HBO)

Сценарий варьете - "События прошедшей недели с Джоном Оливером" (HBO)

Сценарий мини-сериала, фильма или драматической программы - "Чернобыль", Крэйг Мэйзин (HBO)

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Фильмы, Кино, Эмми, Сериалы, Премии, Эмми-2019, Кинопремии.
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