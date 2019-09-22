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Украинский фильм "Атлантида" создан при бюджете в 42 млн грн

Украинский фильм "Атлантида" создан при бюджете в 42 млн грн
20:43 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Бюджет "Атлантиды" - 41 млн 835 тыс гривен.

Победитель конкурсной программы Венецианского фестиваля Валентин Васянович рассказал ЗН о своем творческом методе, знакомстве с "Нариком" и об истории создания картины "Атлантида".

Бюджет "Атлантиды" - 41 млн 835 тыс гривен. Из них 20 млн 835 тыс получены от государства, а еще 21 млн. - от Международного благотворительного фонда Александра Петровского "Солидарность".

По словам Васяновича, это тот самый Петровский, известный в Сети под кличкой "Нарик" криминальный авторитет Днепропетровска, как характеризовал его экс-генпрокурор Луценко.

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"Мы лично знакомы, причем оказалось, что мы примерно одного возраста. Мне с ним было легко общаться, не пришлось ни в чем убеждать. Про томос не говорили, говорили только о фильме. Говорили, кстати, исключительно на украинском языке, для него это принципиально. Я показывал ему какие-то материалы, и кто-то из его охраны, кто воевал на Донбассе, узнал исполнительницу главной женской роли в нашем фильме Людмилу Билеку, которая раньше была медиком на войне, - отметил режиссер. - Сейчас впервые у моего фильма появился агент, это бельгийская компания "Best friends forever", теперь у них все права на фильм и они занимаются фестивальной историей "Атлантиды" и продажей прав на показы в разных странах. Не прошло и недели - а у нас уже есть 15 фестивалей, включая фестивали класса "А"".

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Все по теме:

Бюджет фильма, Атлантида, Валентин Васянович, Венецианский кинофестиваль 2019.
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