Украинский фильм "Атлантида" создан при бюджете в 42 млн грн

Новости культуры:Бюджет "Атлантиды" - 41 млн 835 тыс гривен.

Победитель конкурсной программы Венецианского фестиваля Валентин Васянович рассказал ЗН о своем творческом методе, знакомстве с "Нариком" и об истории создания картины "Атлантида".

Бюджет "Атлантиды" - 41 млн 835 тыс гривен. Из них 20 млн 835 тыс получены от государства, а еще 21 млн. - от Международного благотворительного фонда Александра Петровского "Солидарность".

По словам Васяновича, это тот самый Петровский, известный в Сети под кличкой "Нарик" криминальный авторитет Днепропетровска, как характеризовал его экс-генпрокурор Луценко.

"Мы лично знакомы, причем оказалось, что мы примерно одного возраста. Мне с ним было легко общаться, не пришлось ни в чем убеждать. Про томос не говорили, говорили только о фильме. Говорили, кстати, исключительно на украинском языке, для него это принципиально. Я показывал ему какие-то материалы, и кто-то из его охраны, кто воевал на Донбассе, узнал исполнительницу главной женской роли в нашем фильме Людмилу Билеку, которая раньше была медиком на войне, - отметил режиссер. - Сейчас впервые у моего фильма появился агент, это бельгийская компания "Best friends forever", теперь у них все права на фильм и они занимаются фестивальной историей "Атлантиды" и продажей прав на показы в разных странах. Не прошло и недели - а у нас уже есть 15 фестивалей, включая фестивали класса "А"".