Киану Ривз вручит статуэтку на премии "Оскар 2020"

Новости культуры:Церемония вручения премии "Оскар" пройдет в ночь 9 февраля.

Американская киноакадемия обнародовала имена еще нескольких актеров, которые в этом году будут вручать статуэтки "Оскар" во время церемонии 9 февраля. Третья часть списка презентеров опубликована на сайте киноакадемии.

В частности, награждать победителей престижной кинопремии будут актеры:

Киану Ривз

Пенелопа Крус

Шайя ЛаБаф

Джеймс Корден

Сигурни Уивер

Дайан Китон

Стив Мартин

Майа Рудольф

Бени Фельдштейн

Джордж Маккэй

Зак Готтзаген

Ранее в список презентеров также вошли Тимоти Шаламе, Уилл Феррелл, Галь Гадот, Марк Руффало и др.

Также стало известно, что обладатели прошлогодних "Оскаров" - Махершала Али, Оливия Колман, Реджина Кинг и Рами Малек будут объявлять лауреатов в актерских номинациях на "Оскаре-2020".

Напомним, в этом году церемония вручения премии "Оскар", где объявят победителей, пройдет 9 февраля и снова останется без ведущего. Уже названы все номинанты премии "Оскар-2020".

Певица Билли Айлиш, которая на днях установила несколько рекордов премии "Грэмми", выступит на церемонии вручения "Оскар-2020".