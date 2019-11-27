Скачать
Среда, 27.11.2019
"Нормандский формат": у Кучмы рассказали о невыполненных шагах со стороны боевиков
"Нормандский формат": у Кучмы рассказали о невыполненных шагах со стороны боевиков
Разграбленные украинские корабли: Украина оценила убытки от действий РФ
Разграбленные украинские корабли: Украина оценила убытки
Невероятный камбэк Динамо U-19 и выход в плей-офф Лиги чемпионов
Невероятный камбэк Динамо U-19 и выход в плей-офф Лиги чемпионов
Кто победит на Оскаре-2020: главные претенденты
Кто победит на Оскаре-2020: главные претенденты

Кто победит на Оскаре-2020: главные претенденты

Кто победит на Оскаре-2020: главные претенденты
18:43 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости культуры:Gold Derby назвали главных претендентов на премию.

Компания Gold Derby, которая занимается прогнозированием наград, назвала свой список номинантов. Часто прогнозы совпадают с реальными победителями Оскара, поэтому на этот перечень рекомендуем обратить особое внимание.

Главных претендентов на Оскар обнародовали на официальном сайте Gold Derby. По информации букмекеров, статуэтку Оскар за лучший фильм получит "Ирландец", режиссер которого – Мартин Скорсезе – также может победить в номинации как лучший режиссер. Награду за лучшую мужскую роль получит Хоакин Феникс ("Джокер"), а за женскую – Рене Зеллвегер ("Джуди").

В компании пояснили, что среди претендентов только те фильмы, премьеры которых уже официально подтверждены. В случае анонса новых фильмов или снятия с запланированного проката старых, список будет обновляться.

Что известно о компании Gold Derby?

Это американский веб-сайт по прогнозированию и развлекательным наградам, основан в 2000 году Томом о'Нилом. Представители компании на основе собственных наблюдений и оценок фанатов называют претендентов на лучшие премии мира. В 2015 году веб-сайт был приобретен Penske Media Corporation.

 

Оскар 2020: "Джокер" был номинирован на все главные категории
Оскар 2020: "Джокер" был номинирован на все главные категорииЧитать полностью

Главные претенденты на Оскар-2020

Лучший фильм: "Ирландец", "Однажды в Голливуде", "Брачная история", "Паразиты", "1917", "Кролик Джоджо", "Маленькие женщины", "Джокер", "Аутсайдеры" и "Секс-бомба";

Лучший режиссер: Мартин Скорсезе ("Ирландец"), Квентин Тарантино ("Однажды в Голливуде") и Пон Джун Хо ("Паразиты");

Лучшая мужская роль: Хоакин Феникс ("Джокер"), Адам Драйвер ("Брачная история") и Роберт Де Ниро ("Ирландец");

Лучшая женская роль: Рене Зеллвегер ("Джуди"), Скарлетт Йохансон ("Брачная история") и Шарлиз Терон ("Секс-бомба");

Лучшая женская роль второго плана: Лора Дерн ("Брачная история"), Дженнифер Лопес ("Стриптизерши"), Марго Робби ("Секс-скандал");

Лучшая мужская роль второго плана: Брэд Питт ("Однажды в Голливуде"), Аль Пачино ("Ирландец"), Том Круз ("Прекрасный день по соседству");

Лучший адаптированный сценарий: "Ирландец", "Кролик Джоджо", "Маленькие женщины";

Лучший оригинальный сценарий: "Брачная история", "Однажды в Голливуде", "Паразиты";

Лучшая операторская работа: "1917", "Однажды в Голливуде", "Ирландец";

Лучший дизайн костюмов: "Однажды в Голливуде", "Маленькие женщины", "Рокетмэн";

Лучший монтаж: "Ирландец", "Однажды в Голливуде", "Аутсайдеры";

Лучшая работа художника-постановщика: "Однажды в Голливуде", "Ирландец", "1917";

Лучший звуковой монтаж: "1917", "Аутсайдеры", "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение";

Лучший звук: "1917", "Аутсайдеры", "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение";

Лучший анимационный полнометражный фильм: "История игрушек 4", "Холодное сердце 2", "Как приручить дракона 3: Скрытый мир".

Что известно об Оскаре-2020?

92-я церемония вручения премий Оскар намечена на 9 февраля 2020 года. Номинанты на кинопремию будут объявлены 13 января 2020 года. Традиционно, в декабре 2019 года появится шорт-лист, в котором будут указаны вероятные номинанты на премию. В 2020 году церемония проведения премии может состояться без ведущего, как это было в 2019-м.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Оскар, Номинация, Оскар 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пенсионный фонд пересчитал пенсии: что изменится
02 Каши и крупы для женского здоровья
03 Зима отменяется: в Украину идет потепление и дожди с мокрым снегом
04 Лунный календарь стрижек на декабрь 2019 года
05 Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 28 ноября
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День в ООС: боевики ранили военнослужащего ВСУ
День в ООС: боевики ранили военнослужащего ВСУ
Главу &quot;Энергоатома&quot; уволили
Главу "Энергоатома" уволили
В Украине появился языковой омбудсмен
В Украине появился языковой омбудсмен
Все хорошо? Джессика Бил вышла в свет на фоне слухов (Фото)
Все хорошо? Джессика Бил вышла в свет на фоне слухов (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь