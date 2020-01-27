Грэмми 2020: Билли Айлиш установила новый рекорд

Новости культуры:Певице удалось переплюнуть Кристофера Кросса и Тейлор Свифт.

Американская певица Билли Айлиш, которая ранее попала в Книгу рекордов Гиннесса, установила новый рекорд - в этот раз на "Грэмми-2020",пишет justjared.

Как сообщалось ранее, 18-летняя певица получила сразу пять наград, в том числе, так называемую большую четверку ("Альбом года", "Лучший поп-альбом", "Песня года", "Запись года"). Также она была отмечена наградой как лучший начинающий исполнитель.

До нее такого триумфа в 1981 году сумел добиться только американский певец и автор песен Кристофер Кросс.

Айлиш стала первой женщиной, получившей сразу все четыре высшие награды "Грэмми". Кроме того, Айлиш стала самым молодым лауреатом "Грэмми", побив рекорд, который в 2010 году установила Тэйлор Свифт.