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Грэмми 2020: Билли Айлиш установила новый рекорд

Грэмми 2020: Билли Айлиш установила новый рекорд
15:12 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Певице удалось переплюнуть Кристофера Кросса и Тейлор Свифт.

Американская певица Билли Айлиш, которая ранее попала в Книгу рекордов Гиннесса, установила новый рекорд - в этот раз на "Грэмми-2020",пишет justjared.

Как сообщалось ранее, 18-летняя певица получила сразу пять наград, в том числе, так называемую большую четверку ("Альбом года", "Лучший поп-альбом", "Песня года", "Запись года"). Также она была отмечена наградой как лучший начинающий исполнитель.

До нее такого триумфа в 1981 году сумел добиться только американский певец и автор песен Кристофер Кросс.

Грэмми-2020: названы лауреаты музыкального "Оскара"

Айлиш стала первой женщиной, получившей сразу все четыре высшие награды "Грэмми". Кроме того, Айлиш стала самым молодым лауреатом "Грэмми", побив рекорд, который в 2010 году установила Тэйлор Свифт.

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Рекорд, Премия, Музыка, Грэмми, Награда, Билли Айлиш, Грэмми-2020.
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