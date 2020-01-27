Грэмми-2020: названы лауреаты музыкального "Оскара"

Новости культуры:Трансляцию вела американская Национальная академия искусства и науки аудиозаписи.

В Лос-анджелесском Staples Center прошла 62-я церемония вручения наград Академии звукозаписи США — "Грэмми".

Награду в номинации "Лучшая песня года" получила 18-летняя Билли Айлиш. Она также стала "Лучшим новым исполнителем", победила в номинациях "Лучший альбом года" с "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" и "Лучшая запись года" с "Bad Guy".

Премию "Грэмми" "За музыкальные достижения всей жизни" получил Игги Поп. Это первая награда Академии звукозаписи США за 60-летнюю карьеру музыканта.

Лауреатами "Грэмми" также стали:

"Лучшее сольное поп–исполнение" — "Truth Hurts" Лиззо;

"Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой" — "Old town road" Lil Nas X и Билли Рэй Сайрус;

"Лучший поп-альбом" — "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" Билли Айлиш;

"Лучшая танцевальная запись" — "Got to keep on" The Chemical Brothers;

"Лучший танцевальный/электронный альбом" — "No Geography" The Chemical Brothers;

"Лучшее рок-исполнение" — "This Land" Гари Кларк;

"Лучшая песня в стиле рок" — "This Land" Гари Кларк;

"Лучший классический компендиум" — "The Poetry Of Places" пианистки Надежда Шпаченко;

"Лучший рок-альбом" — "Social Cues" Cage The Elephant;

"Лучший альтернативный альбом" — "Father Of The Bride" Vampire Weekend;

"Лучшая рэп-композиция" — "A Lot" 21 Savage;

"Лучший рэп-альбом" — "Igor" Tyler, The Creator;

"Лучшая песня в стиле кантри" — "Bring My Flowers Now" Таня Такер;

"Лучший кантри-альбом" — "While I'm Livin'" Таня Такер;

"Лучший джазовый вокальный альбом" — "Little spells" Эсперанса Сполдинг;

"Лучший альбом латинской поп-музыки" — "#Eldisco" Алехандро Санс;

"Лучший классический сольный вокальный альбом" — "Songplay" Джойс ДиДонато;

"Лучшая песня, написанная для кино и телевидения" — "I'll Never Love Again (Film version)" Леди Гага;

"Лучший саундтрек к визуальным медиа" — Хильдур Гуднадоттир фильм "Чернобыль";

"Лучшее музыкальное видео" — клип "Old Time Road" рэпера Lil Nas X, режиссер — Calmatic.

В рамках голосования деятелей музыкальной индустрии оценивались произведения, которые вышли в промежутке с 1 октября 2018-го по 20 ноября 2019 года.