В Киеве состоялся благотворительный концерт: сколько собрали на реставрацию дома Леонтовича

Новости культуры:Украинские звезды собрали 150 000 гривен на спасение от разрушения дома Николая Леонтовича.

В день памяти всемирно известного украинского композитора Николая Леонтовича состоялся большой благотворительный концерт ради спасения от разрушения дома, в котором в конце XIX века провел свое детство знаменитый украинский композитор, автор аранжировки знаменитого «Щедрика», который стал для всего мира настоящим гимном Рождества.

Предлагаем еще раз прочувствовать нотки легендарной композиции:

Во время мероприятия с участием украинских звезд и благотворительного аукциона удалось собрать 150 000 гривен.

Инициативу президента Фонда гуманитарного развития Украины Наталии Заболотной по реновации уникального объекта украинского культурного наследия поддержали знаменитые артисты и художники. В этот вечер на сцене Культурного центра Freedom Hall выступили Наталья Могилевская, Тayanna, Тоня Матвиенко, Jerry Heil, Viktoria Vasalati, Анна Буткевич. Открыли вечер всемирно известный хор «Щедрик», известный поэт и издатель Иван Малкович и один из лучших в мире скрипачей-виртуозов Илья Бондаренко. Ведущей вечера #Leontovych_Help и благотворительного аукциона выступила актриса, писательница и телеведущая Снежана Егорова.

Звезды, амбиции и память: яркие кадры душевного вечера во Freedom Hall:

Гостями благотворительного приема стали представители политического истеблишмента и культуры Ирина Борзова, Людмила Пышная, Иван Гинянский, Дмитрий Гордон с женой Олесей Бацман, Лариса Евтухова, Тимофей Нагорный, Виталина Ющенко, Екатерина Одарченко, Наталия Нетовкина, Анатолий Соловьяненко, Павел Шилько, Александр Серый, Габриэла Масанга, Елена Пржонская, а также все неравнодушные.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Спокойной ночи! Публикация от Дмитрий Гордон (@gordondmytro) 23 Янв 2020 в 11:41 PST

Во время мероприятия провели открытый благотворительный аукцион, на котором было продано 8 произведений искусства. Среди топ-лотов – фоторобота известного украинского фотографа Игоря Гайдая «Семки», коллажный жакет «Revolution» известной американо-украинской художницы Ольги Рондяк.

Именно жакет стал рекордным лотом аукциона:

Также были представлены картины львовских художников Михаила Демцю «Весна» и «Три стога» Ореста Белоуса, работы «Любовь» киевской художницы Александры Жумайловой-Дмитровской и Романа Минина «Зеркало нашей духовности».

Довольно ажиотажными лотами стали два платья известного украинского дизайнера Юлии Магдыч и лампа «Бойковский дом» архитектора Павловского, выполненная в технологии Tiffani.

«Главная миссия гражданского общества – будить. За эти два года нам удалось привлечь внимание к факту разрушения дома Николая Леонтовича в селе Шершни, – поделилась Наталья Заболотная. – Считаю большой победой то, что мы спасли его от планов властей Винницкой области о сносе. В течение двух благотворительных акций Фонда гуманитарного развития Украины удалось собрать 350 000 гривен.

Мы понимаем, что этого мало для реновации и создания мемориального дома Николая Леонтовича. Однако мы уже можем профинансировать проект реставрации и развития, а также создания интерьерных и экспозиционных решений. Я верю, что вскоре дом Леонтовича появится из руин и станет ценной жемчужиной в анналах украинского наследия и новым указателем на украинском и международной культурной карте. Я искренне благодарю тех меценатов, которые внесли посильный вклад в спасение памятника. Особая благодарность нашим партнерам – радиохолдингу Business Radio Group, украинским артистам, художникам и дизайнерам, которые сделали свой весомый нематериальный вклад в сохранение домика детства всемирно известного композитора».