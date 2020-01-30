"Оскар 2020": кто будет вручать статуэтки победителям кинопремии

Новости культуры:Обнародовано имена еще нескольких актеров, которые будут вручать статуэтки на церемонии "Оскар 2020".

9 февраля в театре "Долби", что в Голливуде, пройдет 92-я церемония награждения "Оскар 2020". Как и в прошлом году, кинопремия пройдет без ведущего.

Награждать победителей премии будет огромное количество актеров. Американская киноакадемия на своем официальном сайте опубликовала полный список презентеров премии.

Отмечать победителей "Оскар 2020" удостоили: Зазе Битц;Тимоти Шаламе; Уилла Феррелла; Галь Гадот; Минди Калинг; Джулию Луи-Дрейфус; Лин-Мануэль Миранду; Энтони Рамоса; Марка Руффало; Келли Мари Трэн; Кристен Уиг.

Также презентерами выступят прошлогодние победители кинопремии - Махершала Али, Оливия Колман, Реджина Кинг и Рами Малек.

Линетт Хауэлл Тейлор и Стефани Аллен, продюсеры кинопремии, очень рады приветствовать эти таланты, для "празднования" лучших этого года.