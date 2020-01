Оскар-2020: оглашены номинанты на главную кинонаграду (Видео)

Сегодня, 13 января, Американская киноакадемия в Лос-Анджелесе объявляет номинантов на премию "Оскар-2020".

Оглашение началось в 15:18 по киевскому времени, мероприятие ведут актеры Джон Чо и Иса Рэй.

Фильмы "Джокер" Тодда Филлипса и "Ирландец" Мартина Скорсезе стали номинантами премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" в категории "Лучший фильм".

На "Лучший фильм" 92-й премии "Оскар" также претендуют: "Форд против Феррари" режиссера Джеймса Мэнголд, "Кролик Джоджо" Тайка Вайтити, "Маленькие женщины" Греты Гервиг, "1917" Сэма Мендеса, "Брачная история" Ноа Баумбака, "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино и "Паразиты" Пон Чжун Хо, объявили организаторы в понедельник.

Congratulations to the Best Picture nominees! #OscarNoms pic.twitter.com/Wqgdoe62Gs

— The Academy (@TheAcademy) January 13, 2020