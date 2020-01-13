"Золотая малина": Сильвестр Сталлоне и Энн Хэтэуэй в списке номинантов

Новости культуры:Объявлены номинанты на антипремию "Золотая малина".

Стали известны номинанты антипремии "Золотая малина" за наиболее сомнительные достижения в области кино, победители которой по традиции награждаются накануне вручения "Оскаров". Перечень опубликован на сайте награды.

Так, среди фильмов в списке мюзикл "Кошки" и новый "Рэмбо", а также "Годзилла", "Хэллбой", "Стекло", "Фанатик" и др.

Среди худших актеров и актрис в номинантах значатся Киану Ривз, Мэттью Макконахи, Сильвестр Сталлоне, Джеймс Макэвой, Джон Траволта, а также Меган Фокс, Деми Мур, Милла Йовович и Энн Хэтэуэй.

Перечень номинантов "Золотой малины" выглядит следующим образом:

Худший фильм

Годзилла: Король монстров

Зеровилль

Кошки

Море соблазна

Мэдея на похоронах

Призраки Шэрон Тэйт

Репродукция

Рэмбо: Последняя кровь

Стекло

Фанатик

Хеллбой

Худший актер

Джерард Батлер — Падение ангела

Мэттью Макконахи — Море соблазна

Джеймс Макэвой — Стекло

Киану Ривз — Репродукция

Сильвестр Сталлоне — Рэмбо: Последняя кровь

Джон Траволта — Фанатик

Джеймс Франко — Зеровилль

Дэвид Харбор — Хеллбой

Худшая актриса

Хилари Дафф — Призраки Шэрон Тэйт

Милла Йовович — Хеллбой

Деми Мур — Корпоративные животные

Тайлер Перри — Мэдея на похоронах

Ребел Уилсон — Мошенницы

Меган Фокс — Зеровилль

Энн Хэтэуэй — Мошенницы / Море соблазна

Франческа Хэйуорд — Кошки

Худший актер второго плана

Кайл Чандлер — Годзилла, Король монстров

Джеймс Корден — Кошки

Чарльз Дэнс — Годзилла, Король монстров

Оскар Хаэнада — Рэмбо: Последняя Кровь

Майкл Мэдсен — Торговля Краска

Серхио Перис-Менчета — Рэмбо: Последняя Кровь

Тайлер Перри — Мэдея на похоронах (как "Джо")

Тайлер Перри — Мэдея на похоронах (как "дядя Хитроу")

Сет Роген — Зеровилль

Брюс Уиллис — Стекло

Худшая актриса второго плана

Джессика Честейн — Люди Икс: Тёмный Феникс

Кэсси Дэвис — Мэдея на похоронах

Джуди Денч — Кошки

Лидия Херст — Призраки Шэрон Тейт

Саша Лейн — Хеллбой

Патрис — Мэдея на похоронах

Фенесса Пинеда — Рэмбо: Последняя Кровь

Ребел Уилсон — Кошки

Худший режиссер

Андреа Берлофф — Адская кухня

Эдриан Грюнберг — Рэмбо: Последняя кровь

Майкл Доэрти — Годзилла: Король монстров

Фред Дёрст — Фанатик

Нил Маршалл — Хеллбой

Дэниэл Фэррандс — Призраки Шэрон Тэйт

Джеймс Франко — Зеровилль

Ноа Хаули — Люси в небесах

Том Хупер — Кошки

М. Найт Шьямалан — Стекло

Худший сценарий

Адская кухня

Годзилла: Король монстров

Кошки

Люси в небесах

Призраки Шэрон Тэйт

Мэдея на похоронах

Рэмбо: Последняя кровь

Стекло

Хеллбой

Щегол

Худший ремейк или сиквел

Годзилла: Король монстров

Люди Икс: Тёмный Феникс

Падение ангела

Мэдея на похоронах

Рэмбо: Последняя кровь

Стекло

Хеллбой

Худшее экранный дуэт

Два любых человека-кота / Кошки

Джейсон Деруло и его "кастрированная CGI-выпуклость" / Кошки

Меган Фокс и Джеймс Франко / Зеровилль

Годзилла и любое летающий, огнедышащий и рушащий пагоды монстр / Годзилла: Король монстров

Дэвид Харбор и Мила Йовович / Хеллбой

Энн Хэтуэй и Мэттью Макконахи / Море соблазна

Тайлер Перри и Тайлер Перри (или Тайлер Перри) / Мэдея на похоронах

Сильвестр Сталлоне и его немощная ярость / Рэмбо: Последняя кровь

Джон Траволта и любой сценарий, на который он соглашается

Церемония вручения премии пройдет 8 февраля 2020 года — за день до старта "Оскара".