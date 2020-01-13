"Золотая малина": Сильвестр Сталлоне и Энн Хэтэуэй в списке номинантов

Стали известны номинанты антипремии "Золотая малина" за наиболее сомнительные достижения в области кино, победители которой по традиции награждаются накануне вручения "Оскаров". Перечень опубликован на сайте награды.
Так, среди фильмов в списке мюзикл "Кошки" и новый "Рэмбо", а также "Годзилла", "Хэллбой", "Стекло", "Фанатик" и др.
Среди худших актеров и актрис в номинантах значатся Киану Ривз, Мэттью Макконахи, Сильвестр Сталлоне, Джеймс Макэвой, Джон Траволта, а также Меган Фокс, Деми Мур, Милла Йовович и Энн Хэтэуэй.
Перечень номинантов "Золотой малины" выглядит следующим образом:
Худший фильм
Годзилла: Король монстров
Зеровилль
Кошки
Море соблазна
Мэдея на похоронах
Призраки Шэрон Тэйт
Репродукция
Рэмбо: Последняя кровь
Стекло
Фанатик
Хеллбой
Худший актер
Джерард Батлер — Падение ангела
Мэттью Макконахи — Море соблазна
Джеймс Макэвой — Стекло
Киану Ривз — Репродукция
Сильвестр Сталлоне — Рэмбо: Последняя кровь
Джон Траволта — Фанатик
Джеймс Франко — Зеровилль
Дэвид Харбор — Хеллбой
Худшая актриса
Хилари Дафф — Призраки Шэрон Тэйт
Милла Йовович — Хеллбой
Деми Мур — Корпоративные животные
Тайлер Перри — Мэдея на похоронах
Ребел Уилсон — Мошенницы
Меган Фокс — Зеровилль
Энн Хэтэуэй — Мошенницы / Море соблазна
Франческа Хэйуорд — Кошки
Худший актер второго плана
Кайл Чандлер — Годзилла, Король монстров
Джеймс Корден — Кошки
Чарльз Дэнс — Годзилла, Король монстров
Оскар Хаэнада — Рэмбо: Последняя Кровь
Майкл Мэдсен — Торговля Краска
Серхио Перис-Менчета — Рэмбо: Последняя Кровь
Тайлер Перри — Мэдея на похоронах (как "Джо")
Тайлер Перри — Мэдея на похоронах (как "дядя Хитроу")
Сет Роген — Зеровилль
Брюс Уиллис — Стекло
Худшая актриса второго плана
Джессика Честейн — Люди Икс: Тёмный Феникс
Кэсси Дэвис — Мэдея на похоронах
Джуди Денч — Кошки
Лидия Херст — Призраки Шэрон Тейт
Саша Лейн — Хеллбой
Патрис — Мэдея на похоронах
Фенесса Пинеда — Рэмбо: Последняя Кровь
Ребел Уилсон — Кошки
Худший режиссер
Андреа Берлофф — Адская кухня
Эдриан Грюнберг — Рэмбо: Последняя кровь
Майкл Доэрти — Годзилла: Король монстров
Фред Дёрст — Фанатик
Нил Маршалл — Хеллбой
Дэниэл Фэррандс — Призраки Шэрон Тэйт
Джеймс Франко — Зеровилль
Ноа Хаули — Люси в небесах
Том Хупер — Кошки
М. Найт Шьямалан — Стекло
Худший сценарий
Адская кухня
Годзилла: Король монстров
Кошки
Люси в небесах
Призраки Шэрон Тэйт
Мэдея на похоронах
Рэмбо: Последняя кровь
Стекло
Хеллбой
Щегол
Худший ремейк или сиквел
Годзилла: Король монстров
Люди Икс: Тёмный Феникс
Падение ангела
Мэдея на похоронах
Рэмбо: Последняя кровь
Стекло
Хеллбой
Худшее экранный дуэт
Два любых человека-кота / Кошки
Джейсон Деруло и его "кастрированная CGI-выпуклость" / Кошки
Меган Фокс и Джеймс Франко / Зеровилль
Годзилла и любое летающий, огнедышащий и рушащий пагоды монстр / Годзилла: Король монстров
Дэвид Харбор и Мила Йовович / Хеллбой
Энн Хэтуэй и Мэттью Макконахи / Море соблазна
Тайлер Перри и Тайлер Перри (или Тайлер Перри) / Мэдея на похоронах
Сильвестр Сталлоне и его немощная ярость / Рэмбо: Последняя кровь
Джон Траволта и любой сценарий, на который он соглашается
Церемония вручения премии пройдет 8 февраля 2020 года — за день до старта "Оскара".