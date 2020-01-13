Скачать
Понедельник, 13.01.2020
Зеленский одобряет: в Украине будут наказывать нардепов-кнопкодавов
В Украине будут наказывать нардепов-кнопкодавов
НБУ: Учетная ставка будет снижаться более быстрыми темпами
НБУ: Учетная ставка будет снижаться более быстрыми темпами
Возвращение Макгрегора: ирландец рассказал о своей подготовке
Возвращение Макгрегора: ирландец рассказал о своей подготовке
Brit Awards - 2020: номинанты музыкальной премии
Brit Awards - 2020: номинанты музыкальной премии

"Золотая малина": Сильвестр Сталлоне и Энн Хэтэуэй в списке номинантов

"Золотая малина": Сильвестр Сталлоне и Энн Хэтэуэй в списке номинантов
16:57 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Объявлены номинанты на антипремию "Золотая малина".

Стали известны номинанты антипремии "Золотая малина" за наиболее сомнительные достижения в области кино, победители которой по традиции награждаются накануне вручения "Оскаров". Перечень опубликован на сайте награды.

Так, среди фильмов в списке мюзикл "Кошки" и новый "Рэмбо", а также "Годзилла", "Хэллбой", "Стекло", "Фанатик" и др.

Среди худших актеров и актрис в номинантах значатся Киану Ривз, Мэттью Макконахи, Сильвестр Сталлоне, Джеймс Макэвой, Джон Траволта, а также Меган Фокс, Деми Мур, Милла Йовович и Энн Хэтэуэй.

Перечень номинантов "Золотой малины" выглядит следующим образом:

Худший фильм

  • Годзилла: Король монстров

  • Зеровилль

  • Кошки

  • Море соблазна

  • Мэдея на похоронах

  • Призраки Шэрон Тэйт

  • Репродукция

  • Рэмбо: Последняя кровь

  • Стекло

  • Фанатик

  • Хеллбой

Худший актер

  • Джерард Батлер — Падение ангела

  • Мэттью Макконахи — Море соблазна

  • Джеймс Макэвой — Стекло

  • Киану Ривз — Репродукция

  • Сильвестр Сталлоне — Рэмбо: Последняя кровь

  • Джон Траволта — Фанатик

  • Джеймс Франко — Зеровилль

  • Дэвид Харбор — Хеллбой

Худшая актриса

  • Хилари Дафф — Призраки Шэрон Тэйт

  • Милла Йовович — Хеллбой

  • Деми Мур — Корпоративные животные

  • Тайлер Перри — Мэдея на похоронах

  • Ребел Уилсон — Мошенницы

  • Меган Фокс — Зеровилль

  • Энн Хэтэуэй — Мошенницы / Море соблазна

  • Франческа Хэйуорд — Кошки

Худший актер второго плана

  • Кайл Чандлер — Годзилла, Король монстров

  • Джеймс Корден — Кошки

  • Чарльз Дэнс — Годзилла, Король монстров

  • Оскар Хаэнада — Рэмбо: Последняя Кровь

  • Майкл Мэдсен — Торговля Краска

  • Серхио Перис-Менчета — Рэмбо: Последняя Кровь

  • Тайлер Перри — Мэдея на похоронах (как "Джо")

  • Тайлер Перри — Мэдея на похоронах (как "дядя Хитроу")

  • Сет Роген — Зеровилль

  • Брюс Уиллис — Стекло

Худшая актриса второго плана

  • Джессика Честейн — Люди Икс: Тёмный Феникс

  • Кэсси Дэвис — Мэдея на похоронах

  • Джуди Денч — Кошки

  • Лидия Херст — Призраки Шэрон Тейт

  • Саша Лейн — Хеллбой

  • Патрис — Мэдея на похоронах

  • Фенесса Пинеда — Рэмбо: Последняя Кровь

  • Ребел Уилсон — Кошки

Худший режиссер

  • Андреа Берлофф — Адская кухня

  • Эдриан Грюнберг — Рэмбо: Последняя кровь

  • Майкл Доэрти — Годзилла: Король монстров

  • Фред Дёрст — Фанатик

  • Нил Маршалл — Хеллбой

  • Дэниэл Фэррандс — Призраки Шэрон Тэйт

  • Джеймс Франко — Зеровилль

  • Ноа Хаули — Люси в небесах

  • Том Хупер — Кошки

  • М. Найт Шьямалан — Стекло

Худший сценарий

  • Адская кухня

  • Годзилла: Король монстров

  • Кошки

  • Люси в небесах

  • Призраки Шэрон Тэйт

  • Мэдея на похоронах

  • Рэмбо: Последняя кровь

  • Стекло

  • Хеллбой

  • Щегол

Худший ремейк или сиквел

  • Годзилла: Король монстров

  • Люди Икс: Тёмный Феникс

  • Падение ангела

  • Мэдея на похоронах

  • Рэмбо: Последняя кровь

  • Стекло

  • Хеллбой

Худшее экранный дуэт

  • Два любых человека-кота / Кошки

  • Джейсон Деруло и его "кастрированная CGI-выпуклость" / Кошки

  • Меган Фокс и Джеймс Франко / Зеровилль

  • Годзилла и любое летающий, огнедышащий и рушащий пагоды монстр / Годзилла: Король монстров

  • Дэвид Харбор и Мила Йовович / Хеллбой

  • Энн Хэтуэй и Мэттью Макконахи / Море соблазна

  • Тайлер Перри и Тайлер Перри (или Тайлер Перри) / Мэдея на похоронах

  • Сильвестр Сталлоне и его немощная ярость / Рэмбо: Последняя кровь

  • Джон Траволта и любой сценарий, на который он соглашается

Опубликован список лауреатов премии Ассоциации кинокритиков Голливуда

Церемония вручения премии пройдет 8 февраля 2020 года — за день до старта "Оскара".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Премия, Кино, Номинанты, Антипремия, Золотая малина.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мода 2020: идеальный базовый гардероб для женщин после 40 (Фото)
02 13 января - приметы и обряды на Васильев вечер, Щедрый вечер
03 Принц Уильям прокомментировал скандальное заявление герцогов Сассекских
04 Секретные документы позволят опровергнуть ложную версию о смерти Мэрилин Монро
05 Старый Новый год 2020: лучшие посевалки на русском языке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Борьба с теневыми рынками: Милованов раскрыл детали земельной реформы
Милованов раскрыл детали земельной реформы
Телеканал UA|TV прекратил международную трансляцию
Телеканал UA|TV прекратил вещание в прямом эфире
Что будет с курсом гривны: в Нацбанке дали прогноз
Что будет с курсом гривны: в Нацбанке дали прогноз
&quot;Золотая малина&quot;: Сильвестр Сталлоне и Энн Хэтэуэй в списке номинантов
"Золотая малина": Сильвестр Сталлоне и Энн Хэтэуэй в списке номинантов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь