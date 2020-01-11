Опубликован список лауреатов премии Ассоциации кинокритиков Голливуда

Стали известны номинанты ежегодной премии Ассоциации кинокритиков Голливуда (Hollywood Critics Association, HCA), которая вручается с 2016 года.
Как сообщает Variety, военная драма Сэма Мендеса "1917" победила в категориях "Лучший фильм", "Лучшая операторская работа", "Лучший монтаж" и "Экшн-фильм". Хоакин Феникс получил награду как лучший актер ("Джокер"), а Люпита Нионго — как лучшая актриса ("Мы").
Кроме того, Кристен Стюарт и Адам Драйвер были названы актрисой и актером десятилетия. Режиссером декады признан Дени Вильнев.
Список лауреатов выглядит следующим образом:
Лучший фильм: "1917"
Лучший актер: Хоакин Феникс ("Джокер")
Лучшая актриса: Люпита Нионго ("Мы")
Лучший актер второго плана: Джо Пеши ("Ирландец")
Лучшая актриса второго плана: Дженнифер Лопез ("Стриптизерши")
Лучший ансамбль: "Ножи наголо"
Прорыв года среди актрис: Джесси Бакли ("Дикая Роза")
Прорыв года среди актеров: Келвин Харрисон-младший ("Волны")
Лучший режиссер-мужчина: Ноа Баумбах ("Брачная история")
Лучший режиссер-женщина: Оливия Уайлд ("Образование")
Лучший оригинальный сценарий: "Паразиты"
Лучший адаптированный сценарий: "Кролик Джоджо"
Лучший фильм на иностранном языке: "Паразиты" (Южная Корея)
Лучший анимационный фильм: "История игрушек 4"
Лучшая операторская работа: Роджер Дикинс ("1917")
Лучший оригинальный саундтрек: Хильдур Гуднадоттир ("Джокер")
Лучшая оригинальная песня: Glasgow (No Place Like Home) из фильма "Дикая Роза"
Лучший независимый фильм: "Прощание", "Волны"
Лучший экшн: "Мстители: Финал"
Лучший хоррор: "Мы"
Лучший музыкальный/комедийный фильм: "Рокетмэн", "Образование"
Режиссер десятилетия: Дени Вильнёв
Актер десятилетия: Адам Драйвер
Актриса десятилетия: Кристен Стюарт