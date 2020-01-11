Опубликован список лауреатов премии Ассоциации кинокритиков Голливуда

Новости культуры:Лучшим фильмом стала военная драма Сэма Мендеса "1917".

Стали известны номинанты ежегодной премии Ассоциации кинокритиков Голливуда (Hollywood Critics Association, HCA), которая вручается с 2016 года.

Как сообщает Variety, военная драма Сэма Мендеса "1917" победила в категориях "Лучший фильм", "Лучшая операторская работа", "Лучший монтаж" и "Экшн-фильм". Хоакин Феникс получил награду как лучший актер ("Джокер"), а Люпита Нионго — как лучшая актриса ("Мы").

Кроме того, Кристен Стюарт и Адам Драйвер были названы актрисой и актером десятилетия. Режиссером декады признан Дени Вильнев.

Список лауреатов выглядит следующим образом:

Лучший фильм: "1917"

Лучший актер: Хоакин Феникс ("Джокер")

Лучшая актриса: Люпита Нионго ("Мы")

Лучший актер второго плана: Джо Пеши ("Ирландец")

Лучшая актриса второго плана: Дженнифер Лопез ("Стриптизерши")

Лучший ансамбль: "Ножи наголо"

Прорыв года среди актрис: Джесси Бакли ("Дикая Роза")

Прорыв года среди актеров: Келвин Харрисон-младший ("Волны")

Лучший режиссер-мужчина: Ноа Баумбах ("Брачная история")

Лучший режиссер-женщина: Оливия Уайлд ("Образование")

Лучший оригинальный сценарий: "Паразиты"

Лучший адаптированный сценарий: "Кролик Джоджо"

Лучший фильм на иностранном языке: "Паразиты" (Южная Корея)

Лучший анимационный фильм: "История игрушек 4"

Лучшая операторская работа: Роджер Дикинс ("1917")

Лучший оригинальный саундтрек: Хильдур Гуднадоттир ("Джокер")

Лучшая оригинальная песня: Glasgow (No Place Like Home) из фильма "Дикая Роза"

Лучший независимый фильм: "Прощание", "Волны"

Лучший экшн: "Мстители: Финал"

Лучший хоррор: "Мы"

Лучший музыкальный/комедийный фильм: "Рокетмэн", "Образование"

Режиссер десятилетия: Дени Вильнёв

Актер десятилетия: Адам Драйвер

Актриса десятилетия: Кристен Стюарт