Маловероятно: в сериале "Корона" не будет сезона о событиях с герцогами Сассекскими

Новости культуры:На днях, а именно 8 января, герцоги Сассекские решили отстранится от обязанностей королевской семьи и переехать в Северную Америку.

После объявления новости об отстранении, пользователи Твиттера начали размышлять о том, что Меган Маркл снова сможет сниматься в кино. Добавив факт о съемках сериала "Корона", в котором создатели показывают жизнь королевской семьи с момента коронации Елизаветы ІІ, поклонники уже и подобрали роль герцогине.

На данные предположения уже отреагировал исполнительный продюсер сериала. Сюзан Макки сказала, что шоу вряд ли будет освещать настолько современные новости о королевской семье. Маловероятно, что сюжет сериала дойдет до такого решения принца Гарри и Меган Маркл.

Сюзанна Маки говорит: "Я думаю, что мы, вероятно не будем путешествовать в наши дни".

Создатель "Короны" еще в 2018 году сказал, что в шоу не будет Меган Маркл, "потому что это слишком близко к настоящему времени".

17 ноября прошедшего года вышел в эфир третий сезон сериала "Корона", показывающий период с с 1964 по 1977 год. Следующий сезон покажет события 80-тых годов.