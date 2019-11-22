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Пятница, 22.11.2019
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Звезду "Гарри Поттера" утвердили на роль королевы Елизаветы II в сериале "Корона" (Фото, Видео)

Звезду "Гарри Поттера" утвердили на роль королевы Елизаветы II в сериале "Корона" (Фото, Видео)
20:19 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости культуры:63-летняя британская актриса Имелда Стонтон вошла в историю кинематографа, сыграв первого заместителя Министра магии Долорес Амбридж.

Оскароносную актрису утвердили на роль Елизаветы II. В последних двух сезонах исторического сериала "Корона" она заменит 45-летнюю Оливию Колман. 

Продюсеры биографического сериала о правление Елизаветы II сообщили об изменениях в актерском составе. Они сочли нужным сменить актрису главной героини, чтобы меньше прибегать к технологиям "состаривания" молодых актеров цифровыми методами. Именно поэтому в пятом и шестом сезонах "Короны" сыграет британка Имелда Стонтон.

Она заменит актрису Оливию Колман, которая воплощала образ королевы на протяжении двух предыдущих сезонов. Ее утвердили без всяких кастингов и проб, ведь обладательница премии Золотой глобус была указана в сценариев с самого начала. А вот роль 60-летней королевы сначала приписывали британке Хелен Миррен, которая уже играла Елизавету II в фильме "Королева" 2006 года. 

На долю Имелды Стонтон выпали нелегкие времена королевской семьи. Она сыграет в критических эпизодах, среди которых развод принца Чарльза и принцессы Дианы. 

Напомним, что премьера нового сезона "Короны 3" состоялась 17 ноября 2019 года. Сюжет сосредоточен на истории принцессы Маргарет и ее романе с 25-летним Родди Ллевеллином. В роли Елизаветы II оскароносная актриса Оливия Колман сыграет сцену 25 годовщины с момента своей коронации. 

Кто такая Имелда Стонтон?

Это британская актриса. Она получила театральное образование. Работала в лондонском Национальном театре, Театре "Олдвик", Шекспировской компании. Снималась во многих фильмах, наиболее знаковые роли сыграла в кинокартинах "Друзья Питера", "Много шума из ничего", "Влюбленный Шекспир". Она лауреат награды BAFTA – за исполнение главной роли в фильме Майка Ли "Вера Дрейк" (2004). Лауреат Венецианского и Нью-Йоркского кинофестивалей за исполнение роли Веры Дрейк. За ту же роль номинирована на премию Оскар и Золотой глобус.

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Кино, Сериал, Знаменитости, Звезда, Трейлер, Елизаветы II, Корона, Британская актриса, Звезда Гарри Поттера, Имельда Стонтон.
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