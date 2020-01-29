Без мяса и воды в пластике: чем будут угощать на премии "Оскар-2020"

До ежегодной премии "Оскар-2020" осталось меньше двух недель и организаторы грандиозного мероприятия уже сейчас раскрывают подробности предстоящего банкета для голливудских знаменитостей.
Так, небольшим изменениям подверглось меню, которым будут угощать представителей киноиндустрии. Как оказалось, в этом году звездный банкет будет исключительно вегетарианским, то есть без мяса и рыбы.
Также на премии не будет подаваться вода из пластиковых бутылок. Как пояснили организаторы "в течение последнего десятилетия Академия пыталась сократить углеродный след, и за последние семь лет у "Оскара" он был нулевым. Мы продолжаем расширять наш план стабильного развития с конечной целью стать углеродно-нейтральными".
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Для любителей мяса решение все же есть. На традиционном ужине меню будет состоять на 70% из растительной пищи и на 30% - из пищи животного происхождения.
Напомним, 92-я церемония вручения наград премии "Оскар" за заслуги в области кинематографа пройдет в ночь на 9 февраля. Трансляция 92-й церемонии стартует в 20 часов по местному времени и в 3 ночи 10 февраля по киевскому.