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Голливудская актриса Кэри Маллиган выдвинула острые обвинения организаторам Оскара

Голливудская актриса Кэри Маллиган выдвинула острые обвинения организаторам Оскара
09:35 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Кэри Маллиган обратила внимание на номинантов и не увидела ни одной женщины в списке лучших режиссеров года.

Пока весь мир в ожидании церемонии вручения премий Оскар-2020, в прессе разгорелся немалый скандал.

Своими мыслями относительно номинантов Оскара она поделилась в издании Variety. Кэри Маллиган отметила, что за 2019 год вышло немало кинолент, заслуживающих отличия. Однако не все фильмы снимали мужчины, поэтому не понятно, почему в номинации не попали знаменитые женщины режиссеры.

Кэри Маллиган решила говорить не только теоретически. По ее словам, все, кто посмотрел "Маленькие женщины" Греты Гервиг, "Стриптизёрши" Лорин Скафарии или же "Прощание" Лулу Ванг убеждены, что киноленты гениальны и заслуживают самых престижных наград. Поэтому голливудская звезда предположила, что члены жюри просто не смотрели эти фильмы.

Я уверена, что вы не сможете сказать после просмотра этих фильмов, что они не заслуживают признания. Их нужно смотреть. Мне интересно, как вообще работает система с отправленными ста скринерами. Может, вам не стоит голосовать, пока вы не докажете, что видели каждый из них. Должен быть тест. Фильмы, которые все-таки остались в стороне, бесспорно гениальные, – заявила Кэри Маллиган.

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Как известно, церемония награждения пройдет 10 февраля 2020 года. Это второй раз событие пройдет без ведущего. И хоть в 2019 году Оскару пророчили фиаско из-за этого, шоу отметилось немалым фурором и было очень интересным как для участников, так и для зрителей.

В номинации, на которую обратила внимание Кэри Маллиган, фигурируют 5 режиссеров. Среди претендентов на премию – Сэм Мендес ("1917"), Пон Чжун-хо ("Паразиты"), Квентин Тарантино ("Однажды в Голливуде"), Мартин Скорсезе ("Ирландец") и Тодд Филлипс ("Джокер"). По прогнозам букмекеров, наибольшие шансы на победу у Сэма Мендеса, ведь его историческая драма покорила весь мир.

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Оскар, Обвинения, Знаменитости, Актриса, Голливудская актриса, Оскар 2020.
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