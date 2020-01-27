Грэмми 2020: роскошные наряды и странные образы на красной дорожке (Фото)

Борьба за награды в этом году обещала быть жаркой, но еще больше внимания было приковано к гостям премии на красной ковровой дорожке, среди которых поражали яркими образами и нелепыми нарядами Ариана Гранде, Билли Портер, Камила Кабелло, Хайди Клум и другие.
Ведущей церемонии стала Алиша Киз. 15-кратная лауреатка "Грэмми" первая, кому доверили вести премию два года подряда. После громкого скандала с ныне бывшим президентом Деборой Дуган Тейлор Свифт отказалась петь на сцене.
А прежде чем подняться на сцену для выступления и принятия наград, номинанты и гости премии продемонстрировали зрителям свои образы на красной дорожке.
Ариана Гранде
Лиззо
Билли Айлиш
Братья Джонас
Билли Портер
Камила Кабелло
Гвен Стефани и Блейк Шелтон
FKA twigs
BTS
Напомним, что награду в номинации "Лучшая песня года" получила 18-летняя Билли Айлиш. Она также стала "Лучшим новым исполнителем", победила в номинациях "Лучший альбом года" с "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" и "Лучшая запись года" с "Bad Guy".