Скачать
Пятница, 24.01.2020
Дело Шеремета: суд изменил меру пресечения Яне Дугарь
Дело Шеремета: суд изменил меру пресечения Яне Дугарь
Зеленский об обстреле Мариуполя: Такое никогда не должно случиться снова
Зеленский об обстреле Мариуполя: Такое никогда не должно случиться снова
Динамо - Хайдук: онлайн-трансляция матча (Видео)
Динамо - Хайдук: онлайн-трансляция матча (Видео)
Татьянин день 2020: традиционные гадания на любовь
Татьянин день 2020: традиционные гадания на любовь

Скандальное увольнение: глава премии Грэмми пожаловалась на домогательства и нечестное голосование

Скандальное увольнение: глава премии Грэмми пожаловалась на домогательства и нечестное голосование
17:22 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Считанные дни остались до ежегодной торжественной церемонии награждения премиями Грэмми-2020.

И пока знаменитые артисты готовят наряд для события, в мире разгорелся громкий скандал. Бывшая руководительница Грэмми Дебора Дуган заявила, что лауреатов объявляют после нечестного голосования.

Что стало причиной для увольнения Деборы Дуган?

Как сообщает The New York Times, в середине января 2020 года с должности директора премии Грэмми уволили Дебору Дуган. Женщина сумела проработать всего 6 месяцев, поэтому не сдерживала своего негодования. Официальной причиной увольнения стало "превышение служебных обязанностей".

В американскую Национальную академию искусства и науки звукозаписи обратилась подчиненная Деборы Дуган. Ее помощница Клодд Литтл пожаловалась, что руководительница часто злоупотребляет своими полномочиями, жестоко обращается с работниками компании, прибегает к публичным унижениям и оскорблениям. Это неподобающее поведение женщина попросила рассмотреть специальной комиссией и применить в отношении Деборы какие-то санкции. Однако представители Грэмми решили уволить Дуган.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Deborah Dugan (@deb_dugan)

Как Дебора Дуган отреагировала на решение Грэмми

На днях скандальная история получила резонансное продолжение. Дебора Дуган направила в Национальную академию жалобу, которую описала на 44 страницах. В заявлении, которое она распространила в СМИ, говорилось, что ее увольнение было вызвано только тем, что за 6 месяцев работы она выявила немало нарушений устава Грэмми. В частности, Дебора Дуган заявила, что страдала от сексуальных домогательств и дискриминации по гендерному признаку.

Кроме этого, она решила рассекретить резонансное преступление, которое якобы пытались скрывать представители Грэмми. По словам Деборы, ее предшественник Нил Портнов изнасиловал одну из номинанток премии. Эта информация, которую Дуган получила случайно, и стала настоящей причиной непродления ее рабочего контракта, – убеждена американка.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от  (@recordingacademy)

Бывшая руководительница премии решила не скрывать и немалые нарушения в подведении итогов Грэмми. Как заявила Дебора Дуган, члены Национальной академии часто подделывали голосование, чтобы продвинуть в списках артистов, которые даже не попадали в 20-ку претендентов на награду. Для примера она привела историю с Арианой Гранде. В 2019 году артистка должна была бороться за статуэтку с хитом No Tears Left To Cry, но незадолго до церемонии его сменили на более популярный God Is a Woman.

Дебора Дуган пообещала журналистам рассказать еще больше историй о закулисье Грэмми, которые всегда остаются за кадром.

Экс-директора премии "Грэмми" обвиняют в изнасиловании

На резонансное заявление уже успели отреагировать представители премии. Они отметили, что ожидали тихой замены главы Грэмми и не хотели делать скандал из увольнения Деборы Дуган. Особенно, перед церемонией, которая пройдет в США 26 января 2020 года. В то же время представители академии подчеркнули, что заявление Дебора Дуган опубликовала только после того, как ее обвинили в давлении на работников.

"Интересно, что госпожа Дуган никогда не поднимала этих серьезных обвинений до того, как против нее лично было выдвинуто юридическое заявление работницы. Она утверждала, что госпожа Дуган создала "токсичную и невыносимую" рабочую среду и занимались "злоупотреблением служебными полномочиями и издевательствами", – ответили журналистам представители Грэмми.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Скандал, Грэмми, Грэмми-2020, Дебора Дуган.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Холод "накрывает" все: прогноз погоды 24 января
02 Простая привычка, за которую ваше тело скажет вам "спасибо"
03 ТОП-8 невинных гигиенических привычек, которые незаметно подрывают наше здоровье
04 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 25 января
05 Как почистить кровеносные сосуды в домашних условиях?
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Холод &quot;накрывает&quot; все: прогноз погоды 24 января
Холод "накрывает" все: прогноз погоды 24 января
Эпидемия в Китае: Гончарук рассказал о предпринятых мерах
Эпидемия в Китае: Гончарук рассказал о предпринятых мерах
Куба назначила нового посла в Украине
Куба назначила нового посла в Украине
Скандальное увольнение: глава премии Грэмми пожаловалась на домогательства и нечестное голосование
Скандальное увольнение: глава премии Грэмми пожаловалась на домогательства и нечестное голосование
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь