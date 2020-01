Скандальное увольнение: глава премии Грэмми пожаловалась на домогательства и нечестное голосование

Новости шоу бизнеса:Считанные дни остались до ежегодной торжественной церемонии награждения премиями Грэмми-2020.

И пока знаменитые артисты готовят наряд для события, в мире разгорелся громкий скандал. Бывшая руководительница Грэмми Дебора Дуган заявила, что лауреатов объявляют после нечестного голосования.

Что стало причиной для увольнения Деборы Дуган?

Как сообщает The New York Times, в середине января 2020 года с должности директора премии Грэмми уволили Дебору Дуган. Женщина сумела проработать всего 6 месяцев, поэтому не сдерживала своего негодования. Официальной причиной увольнения стало "превышение служебных обязанностей".

В американскую Национальную академию искусства и науки звукозаписи обратилась подчиненная Деборы Дуган. Ее помощница Клодд Литтл пожаловалась, что руководительница часто злоупотребляет своими полномочиями, жестоко обращается с работниками компании, прибегает к публичным унижениям и оскорблениям. Это неподобающее поведение женщина попросила рассмотреть специальной комиссией и применить в отношении Деборы какие-то санкции. Однако представители Грэмми решили уволить Дуган.

Как Дебора Дуган отреагировала на решение Грэмми

На днях скандальная история получила резонансное продолжение. Дебора Дуган направила в Национальную академию жалобу, которую описала на 44 страницах. В заявлении, которое она распространила в СМИ, говорилось, что ее увольнение было вызвано только тем, что за 6 месяцев работы она выявила немало нарушений устава Грэмми. В частности, Дебора Дуган заявила, что страдала от сексуальных домогательств и дискриминации по гендерному признаку.

Кроме этого, она решила рассекретить резонансное преступление, которое якобы пытались скрывать представители Грэмми. По словам Деборы, ее предшественник Нил Портнов изнасиловал одну из номинанток премии. Эта информация, которую Дуган получила случайно, и стала настоящей причиной непродления ее рабочего контракта, – убеждена американка.

Бывшая руководительница премии решила не скрывать и немалые нарушения в подведении итогов Грэмми. Как заявила Дебора Дуган, члены Национальной академии часто подделывали голосование, чтобы продвинуть в списках артистов, которые даже не попадали в 20-ку претендентов на награду. Для примера она привела историю с Арианой Гранде. В 2019 году артистка должна была бороться за статуэтку с хитом No Tears Left To Cry, но незадолго до церемонии его сменили на более популярный God Is a Woman.

Дебора Дуган пообещала журналистам рассказать еще больше историй о закулисье Грэмми, которые всегда остаются за кадром.

На резонансное заявление уже успели отреагировать представители премии. Они отметили, что ожидали тихой замены главы Грэмми и не хотели делать скандал из увольнения Деборы Дуган. Особенно, перед церемонией, которая пройдет в США 26 января 2020 года. В то же время представители академии подчеркнули, что заявление Дебора Дуган опубликовала только после того, как ее обвинили в давлении на работников.

"Интересно, что госпожа Дуган никогда не поднимала этих серьезных обвинений до того, как против нее лично было выдвинуто юридическое заявление работницы. Она утверждала, что госпожа Дуган создала "токсичную и невыносимую" рабочую среду и занимались "злоупотреблением служебными полномочиями и издевательствами", – ответили журналистам представители Грэмми.