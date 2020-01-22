Экс-директора премии "Грэмми" обвиняют в изнасиловании

Предстоящая церемония вручения премии "Грэмми" обрастает новыми скандалами.
Недавно мы писали о том, что руководителя Академии звукозаписи Дебору Дуган отстранили от должности после жалобы о нарушении дисциплины. Она занимала этот пост после увольнения Нила Портнова.
Теперь Дебора Дуган выдвинула ряд обвинений в отношении некоторых членов организации The Recording Academy.
Женщина сообщила, что бывшего главу компании The Recording Academy Нила Портнова, которого отстранили от должности в 2019 году, обвиняют в изнасиловании певицы. Личность пострадавшей не разглашается, но известно, что она не имела американского гражданства. Дуган отметила, что все члены организации знали об инциденте.
Кроме этих обвинений Дебора Дуган рассказала о том, что некоторые члены Академии звукозаписи имеют связи с номинантами на премию "Грэмми", продвигают их и часто манипулируют списками.