За 10 дней до "Грэмми": директора Академии отстранили от должности

Новости культуры:Руководителя Академии звукозаписи Дебору Дуган отстранили от должности после жалобы.

Исполнительного директора и президента Академии звукозаписи, которая вручает премию "Грэмми", Дебору Дуган отстранили от исполнения обязанностей всего за 10 дней до церемонии вручения награды, сообщает Variety. Ее отстранили от должности за нарушение дисциплины.

Отмечается, что в совет директоров Академии поступила жалоба на действия "старшей женщины-члена команды". В Академии звукозаписи решили нанять двух независимых следователей, которые проведут расследование инцидента.

"Это необходимо, чтобы восстановить доверие членов Академии звукозаписи, восстановить моральный дух сотрудников Академии и позволить ей сосредоточиться на своей миссии – служить всем создателям музыки", – говорится в заявлении.

Исполнять обязанности председатель попечительского совета будет Харви Мейсон-младший. 61-летняя Дуган заменила на должности главы Академии Нила Портнау, который в 2018 году заявил о том, что женщинам "нужно приложить больше усилий", чтобы получить "Грэмми".