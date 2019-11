"Грэмми-2020": список номинантов музыкальной премии

Новости культуры:Названы номинанты на премию американской Академии звукозаписи "Грэмми-2020".

Хотя до 62-й ежегодной премии Грэмми осталось несколько месяцев, организаторы уже готовятся к громкому событию в мире музыки. 20 ноября в сети опубликовали список номинантов.

27 января все популярные артисты соберутся в Лос-Анджелесе на торжественной церемонии награждения премиями Грэмми 2020. Премия является одной из самых престижных в мире музыки, поэтому за желаемую статуэтку поборются известные артисты.

Номинанты премии Грэмми-2020: список

Запись года

Hey, Ma – Bon Iver

Bad Guy – Билли Айлиш

7 Rings – Ариана Гранде

Hard Place – H.E.R.

Talk – Khalid

Old Town Road – Lil Nas X Featuring Billy Ray Cyrus

Truth Hurts – Лиззо

Sunflower – Post Malone & Swae Lee

Альбом года

I, I – Bon Iver

Norman F---ing Rockwell! – Лана Дель Рей

When We All Fall Asleep, Where Do We Go? – Билли Айлиш

Thank U, Next – Ариана Гранде

I Used to Know Her – H.E.R.

7 – Lil Nas X

Cuz I Love You (Deluxe) – Лиззо

Father of the Bride – Vampire Weekend

Песня года

Always Remember Us This Way – Леди Гага

Bad Guy – Билли Айлиш

Bring My Flowers Now – Tanya Tucker

Hard Place – H.E.R.

Lover – Тейлор Свифт

Norman F---ing Rockwell – Лана Дель Рей

Someone You Loved – Lewis Capaldi

Truth Hurts – Лиззо

Лучший новый артист

Black Pumas

Билли Айлиш

Lil Nas X

Лиззо

Maggie Rogers

Rosalia

Tank and the Bangas

Yola

Лучшее соло-исполнение в стиле "поп"

Spirit – Бейонсе

Bad Guy – Билли Айлиш

7 Rings – Ариана Гранде

Truth Hurts – Лиззо

You Need to Calm Down – Тейлор Свифт

Лучший альбом в стиле "поп"

Si – Andrea Bocelli

Love (Deluxe Edition) – Michael Bublé

Look Now – Elvis Costello & The Imposters

A Legendary Christmas – John Legend

Walls – Barbra Streisand

Лучшая танцевальная запись

Linked – Bonobo

Got to Keep On – The Chemical Brothers

Piece of Your Heart – Meduza Featuring Goodboys

Underwater – Rufus Du Sol

Midnight, Hour – Skrillex & Boys Noize Featuring Ty Dolla $ ign Boys Noize & Skrillex

Лучшая песня в стиле "рок"

Fear Inoculum – Tool

Give Yourself a Try – The 1975

Harmony Hall – Vampire Weekend

History Repeats – Brittany Howard

This Land – Gary Clark Jr.

Лучший альбом в жанре современной городской музыки

Apollo XXI – Steve Lacy

Cuz I Love You (Deluxe) – Лиззо

Overload – Georgia Anne Muldrow

Saturn – Nao

Being Human in Public – Jessie Reyez

С полным списком номинантов Грэмми 2020 можно ознакомиться на официальном сайте премии.