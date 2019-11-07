Beck выпустил мечтательный трек со своего предстоящего альбома "Hyperspace" (Видео)

Новости культуры:Новый альбом американского музыканта и автора-исполнителя Бека Хэнсена выйдет уже в этом месяце.

Beck опубликовал новый мечтательный трек "Dark Places". Атмосферный хит появится в новом альбоме "Hyperspace", выпуск которого лауреат премии "Гремми" анонсировал ранее в своем Instagram.

Семь из 11 треков альбома, включая ранее выпущенный "Saw Lightning", были написаны в соавторстве и сопродюсером Фаррелла Уильямса. Другой ранее выпущенный трек "Uneventful Days" сопровождался видео, которое было снято Девом Хайнсом.

Новый атмосферный трек "Hyperspace" появился через два года после последней записи.

Напомним, что тринадцатый студийный альбом "Colors" был удостоен двух премий "Гремми" в категориях Лучший альтернативный альбом и Best Engineered Album, Non-Classical на 61-й церемонии в 2019 году.

Треклис "Hyperspace":

1. "Hyperlife"

2. "Uneventful Days"

3. "Saw Lightning"

4. "Die Waiting"

5. "Chemical"

6. "See Through"

7. "Hyperspace"

8. "Stratosphere"

9. "Dark Places"

10. "Star"

11. "Everlasting Nothing"

Говоря о своем сотрудничестве с Фарреллом Бек Хэнсен сказал: "Я всегда хотел записываться с ним. Мы дружили на протяжении многих лет и встретились, чтобы поговорить о создании нового трека еще в 2012 году".

Они начали сотрудничать, когда Фаррелл попросил музыканта поработать над записью N.E.R.D. "С того момента мы начали делиться песнями, писать и осуществлять этот проект вместе", - объяснил Бек Хэнсен.

В новом альбоме также появятся Крис Мартин из Coldplay в "Stratosphere" и Скай Феррейра в "Die Waiting".