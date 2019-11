Panic! At The Disco представили песню "Into The Unknown" для "Холодного сердца 2" (Видео)

Новости культуры:В украинский прокат анимация выйдет 21 ноября 2019 года.

Группа Panic! At The Disco представила композицию Into The Unknown, которая войдет в саундтрек второй части анимационного фильма "Холодное сердце". Ранее ее можно было услышать в тизере мультфильма.

В записи песни также приняли участие Weezer, кантри-певица Кейси Масгрейвс и норвежская исполнительница Aurora. В анимации сингл Into The Unknown, посвященный путешествию в Зачарованный лес, прозвучит в исполнении Идины Мензел (Эльза), а версия Panic! At The Disco появится во время финальных титров.

В саундтрек анимационного фильма также войдут такие песни, как All is Found Эван Рейчел Вуд, Some Things Never Change Кристен Белл, Идины Мензел, Джоша Гада и Джонатана Гроффа, When I Am Older Джоша Гада, Lost in the Woods Джонатана Гроффа, Show Yourself Идины Мензел и Эван Рейчел Вуд, The Next Right Thing Кристен Белл, All is Found Кейси Масгрейвс, Lost in the Woods - Weezer и др.

Оригинальный фильм "Холодное сердце" вышел в 2013 году и собрал в прокате более 1,2 млрд долл. (став самым кассовым анимационным фильмом за все времена). Мультфильм также стал обладателем двух премий "Оскар" в номинациях "Лучший анимационный фильм" и "Лучшая песня".