"Оскар 2020": "Джокер" Тодда Филлипса - лидер по количеству номинаций

Новости культуры:"Джокер" стал лидером по числу номинаций на "Оскар 2020".

Фильм "Джокер", представляющий новую версию истории появления знаменитого злодея, стал лидером по числу номинаций на премию Американской Киноакадемии "Оскар 2020". Картина, которую снял режиссер Тодд Филлипс, сможет претендовать на 11 наград, в том числе и для исполнителя главной роли Хоакина Феникса.

Также стало известно, что легендарный голливудский композитор Джон Уильямс, выдвинутый на соискание премии за музыку к фильму "Звездные войны 9: Скайуокер. Восход" побил свой собственный рекорд по числу номинаций на "Оскар". Теперь у мэтра их 52.

В номинации "лучший фильм" за "Оскар 2020" будут бороться фильмы "1917", "Джокер", "Ирландец", "Брачная история", "Кролик Джоджо", "Маленькие женщины", "Однажды... в Голливуде", "Паразиты".

На звание "лучший режиссер" будут претендовать Мартин Скорсезе ("Ирландец"), Квентин Тарантино ("Однажды... в Голливуде"). Тодд Филлипс ("Джокер"), Сэм Мендес ("1917") и Пон Джун-хо ("Паразиты").

Победители будут названы на торжественной церемонии, которая состоится 9 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе. С полным списком претендентов на премию можно ознакомиться здесь.