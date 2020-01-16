Кинопремию "Оскар" обвинили в сексизме и расизме и это не зря

Новости культуры:Член жюри Стивен Кинг попытался заступиться за кинопремию, но был раскритикован.

Американская киноакадемия 13 января объявила номинантов на "Оскар". Практически сразу после этого премию обвинили в сексизме за то, что среди режиссеров нет женщин, а также в расизме, так как среди номинантов есть только один темнокожий актер.

"Слишком белый "Оскар", – писали в СМИ и соцсетях. Как пишет Esquire, объяснить ситуацию решил Стивен Кинг, который входит в жюри.

"Я никогда не буду рассматривать вопрос расового и полового разнообразия, когда дело касается искусства. Только качество. Я считаю, что поступать иначе было бы неправильно", – отметил он.

Такое заявление писателя вызвало бурное обсуждение. Многие с ним не согласились. В частности, с критикой Кинга выступили голливудский режиссер, автор сериала "Когда они нас увидят" Ава Дюверней и писательница Роксанна Гэй.