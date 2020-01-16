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Жюри Венецианского кинофестиваля возглавит Кейт Бланшетт: детали

Жюри Венецианского кинофестиваля возглавит Кейт Бланшетт: детали
19:43 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Мероприятие пройдет в этом году с 2 по 12 сентября.

Австралийская актриса Кейт Бланшетт возглавит жюри 77-го Венецианского кинофестиваля, который пройдет в этом году с 2 по 12 сентября. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

"Каждый год я с нетерпением жду решений Венецианского кинофестиваля, и каждый год оно удивительное и особенное. Венецианский — один из самых атмосферных кинофестивалей в мире — это праздник провокации и вдохновения, которыми пропитано кино во всех его проявлениях. Это большая честь и удовольствие быть президентом жюри в этом году", - отметила Бланшетт.

Напомним, в 2018 году Кейт Бланшетт возглавляла жюри Каннского кинофестиваля.

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Напомним, что американский кабельный телеканал FX представил трейлер исторического мини-сериала "Миссис Америка". В фильме снимались Кейт Бланшетт, Сара Полсон, Роуз Бирн, Элизабет Бэнкс и другие.

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Кинофестиваль, Кино, Венецианский кинофестиваль, Кейт Бланшетт.
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