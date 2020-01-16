Украинские Изауры провели "фан-встречу" с настоящей Изаурой дус Сантус (Видео)

Новости культуры:Луселия Сантос рассказала о съемках сериала, своих бьюти-секретах и впечатлениях от Украины.

В Украине живет много людей, которых назвали в честь персонажей из сериалов.

В частности, немало женщин, которых зовут Изаура - по имени главной героини бразильского сериала "Рабыня Изаура", выходившего на экранах более 30 лет назад.

С тех пор девочки, которых родители назвали в честь его главной героини, выросли.

Телеканал ВВС организовал им встречу с "настоящей" Изаурой - актрисой Луселией Сантос, сыгравшей главную роль. Она рассказала им о съемках сериала, своих бьюти-секретах и впечатлениях от Украины.

Напомним, что в рамках очередного съезда Ассоциации телевизионных критиков программный директор телеканала HBO Кейси Блойс дал интервью Deadline, в котором поведал, что сериал-приквел "Игры престолов" под названием "Дом дракона" должен выйти в эфир в 2022 году. При этом Блойс оговорился, что о более точной дате говорить пока слишком рано.