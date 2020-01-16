Подарок фанатам Мартина: когда ждать выхода спин-оффа "Игры престолов"

Новости культуры:Канал HBO сообщил, когда ждать приквел "Дом драконов" о Таргариенах.

В рамках очередного съезда Ассоциации телевизионных критиков программный директор телеканала HBO Кейси Блойс дал интервью Deadline, в котором поведал, что сериал-приквел "Игры престолов" под названием "Дом дракона" должен выйти в эфир в 2022 году. При этом Блойс оговорился, что о более точной дате говорить пока слишком рано.

Предполагаю, что премьера состоится в течение 2022 года. Джордж Р.Р. Мартин и Райан Кондал по-прежнему работают над сценарием. Очевидно, что это будет большое и трудоемкое шоу. Что до набора актерского состава, то до этого дело пока не дошло.

Интересно, что HBO рассматривал вариант с разработкой четырех разных спин-оффов "Игры престолов", но в итоге остановился именно на "Доме дракона". По этому поводу Блойс добавил:

Думаю, выпуск "Дома дракона" — приоритет номер один для нас. На данный момент мы сфокусированы только на этом проекте и ни на каком другом. Возможно, в будущем мы задумаемся о чем-то еще, но пока на этот счет никаких планов нет. Мы всецело сосредоточены на "Доме дракона".

Действие предстоящего сериала развернется за 300 лет до событий, показанных в "Игре престолов". В центре сюжета окажется Дом Таргариенов. Наряду с Кондалом шоураннером и исполнительным продюсером "Дома дракона" станет ветеран "Игры престолов" Мигель Сапочник. В качестве сопродюсеров выступят также Мартин и Винс Джерардис.