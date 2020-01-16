Создатели "Охотника за разумом" заговорили о закрытии проекта

Новости культуры:Третий сезон сериала "Охотник за разумом" оказался под угрозой.

Прошло уже пять месяцев с тех пор, как второй сезон драматического сериала Дэвида Финчера "Охотник за разумом" вышел в эфир на Netflix. С тех пор со стороны продюсеров не наблюдается никаких шагов в отношении третьего сезона, тогда как в прошлом месяце Netflix позволил актерскому составу телешоу во главе с Холтом Маккэллани, Джонатаном Гроффом и Анной Торв переключиться на другие проекты. Эти обстоятельства указывают на то, что "Охотник за разумом", возможно, ограничится лишь двумя сезонами.

Deadline обратился в Netflix с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию, на что представитель сервиса ответил:

"На данный момент Дэвид (Финчер - ред.) сосредоточен на съемках своего первого фильма для Netflix под названием "Манк", а также на производстве второго сезона сериала "Любовь, смерть и роботы".

В будущем он может вернуться к "Охотнику за разумом", но было бы нечестно удерживать актеров от поиска какой-либо другой работы до тех пор, пока Дэвид занят другими проектами"

В свете таких обстоятельств неясно, осуществим ли в принципе третий сезон "Охотника за разумом". Согласно имеющимся сведениям, актерский состав сериала в восторге от работы с Финчером, и большинство артистов были бы рады сделать еще один сезон, но теперь они тоже могут сосредоточиться на участии в других телешоу. Ходят также слухи, что Финчер был не в восторге от того, чтобы вновь ограничить сериал одной локацией ("Охотник за разумом" снимался в Питтсбурге). Вместо этого шоураннер желал разнообразить проект, увеличив его бюджет.