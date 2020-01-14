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Вторник, 14.01.2020
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Опубликован новый трейлер последнего сезона сериала "Родина" (Видео)

Опубликован новый трейлер последнего сезона сериала "Родина" (Видео)
20:29 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Премьера последнего сезона состоится 9 февраля 2020 года.

Канал Showtime представил второй трейлер восьмого сезона сериала "Родина", который станет финальным.

В последнем сезоне героиня Клэр Дэйнс, Кэрри Мэттисон восстанавливается после пребывания в российском ГУЛАГе. Ее коллега Сол (Мэнди Пэтинкин) нуждается в ее поддержке как никогда: новый президент США требует прекратить войну в Афганистане, а для этого требуются связи и опыт, которые есть только у Кэрри.

Всего в новом сезоне будет 12 серий. Выход последнего сезона запланирован на 9 февраля 2020 года.

Это будет в последний раз: сериал "Бесстыдники" продлят еще на один сезон

Напомним, премьера сериала состоялась в 2011 году. Он был отмечен семью статуэтками "Эмми" и пятью "Золотыми глобусами".

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Кино, Фильм, Сериал, Трейлер, Родина, Showtime, 8 сезон.
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