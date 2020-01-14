Опубликован новый трейлер последнего сезона сериала "Родина" (Видео)

Новости культуры:Премьера последнего сезона состоится 9 февраля 2020 года.

Канал Showtime представил второй трейлер восьмого сезона сериала "Родина", который станет финальным.

В последнем сезоне героиня Клэр Дэйнс, Кэрри Мэттисон восстанавливается после пребывания в российском ГУЛАГе. Ее коллега Сол (Мэнди Пэтинкин) нуждается в ее поддержке как никогда: новый президент США требует прекратить войну в Афганистане, а для этого требуются связи и опыт, которые есть только у Кэрри.

Всего в новом сезоне будет 12 серий. Выход последнего сезона запланирован на 9 февраля 2020 года.

Напомним, премьера сериала состоялась в 2011 году. Он был отмечен семью статуэтками "Эмми" и пятью "Золотыми глобусами".