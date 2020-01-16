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Следующим Джеймсом Бондом может стать темнокожий, но точно не женщина

Следующим Джеймсом Бондом может стать темнокожий, но точно не женщина
15:50 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Новый фильм об агенте 007 "Не время умирать" выйдет на украинские экраны 9 апреля.

Создатели серии фильмов о Джеймсе Бонде подтвердили, что следующий агент 007 может быть с любым цветом кожи, но он точно не будет женщиной. Об этом в беседе с Variety заявила продюсер "Бондианы" Барбара Брокколи.

"Он может быть любого цвета, но он мужчина. Я верю, что мы должны создавать новых персонажей для женщин — сильных женских персонажей. Но я точно не заинтересована в том, чтобы давать исполнять мужскую роль женщине. Я думаю, женщин можно раскрыть гораздо интереснее этого", - сказала Брокколи.

Напомним, что в 25-м фильме о Джеймсе Бонде "Не время умирать", который выйдет на украинские экраны 9 апреля, Дэниэл Крэйг появится в главной роли в последний раз. Также, по сюжету в новой картине его обязанности агента 007 будет временно исполнять женщина.

В украинский прокат выходит фильм "Судить по совести"

Напомним, что американская певица Билли Айлиш, попавшая в книгу рекордов Гиннеса, исполнит главную песню к новому фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать" (No Time To Die).

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Кино, Джеймс Бонд, Фильм, Не время умирать.
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