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Пятница, 10.01.2020
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Появился первый трейлер исторического сериала "Миссис Америка" с Кейт Бланшетт (Видео)

Появился первый трейлер исторического сериала "Миссис Америка" с Кейт Бланшетт (Видео)
17:49 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Премьера сериала запланирована на сервисе Hulu 15 апреля 2020 года.

Американский кабельный телеканал FX представил трейлер исторического мини-сериала "Миссис Америка".

В фильме снимались Кейт Бланшетт, Сара Полсон, Роуз Бирн, Элизабет Бэнкс и другие.

Действие сериала происходит в 1970-х годах. Главная героиня Филлис Шлэфли (Кейт Бланшетт) - активистка консервативной партии и ярая антифеминистка, выступавшая против сексуальных меньшинств и прав женщин. Она развернула неожиданную компанию против принятия поправки о равных правах для женщин.

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Режиссерами выступили авторы "Капитана Марвел" Анна Боден и Райан Флек, а также Амма Асанте ("Рассказ служанки").

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Кино, Трейлер, Кейт Бланшетт, Мини-сериал, FX, Первый трейлер, Сара Полсон, Миссис Америка.
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