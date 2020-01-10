Появился первый трейлер исторического сериала "Миссис Америка" с Кейт Бланшетт (Видео)

Новости культуры:Премьера сериала запланирована на сервисе Hulu 15 апреля 2020 года.

Американский кабельный телеканал FX представил трейлер исторического мини-сериала "Миссис Америка".

В фильме снимались Кейт Бланшетт, Сара Полсон, Роуз Бирн, Элизабет Бэнкс и другие.

Действие сериала происходит в 1970-х годах. Главная героиня Филлис Шлэфли (Кейт Бланшетт) - активистка консервативной партии и ярая антифеминистка, выступавшая против сексуальных меньшинств и прав женщин. Она развернула неожиданную компанию против принятия поправки о равных правах для женщин.

Режиссерами выступили авторы "Капитана Марвел" Анна Боден и Райан Флек, а также Амма Асанте ("Рассказ служанки").