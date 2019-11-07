Скачать
Четверг, 07.11.2019
Зеленский объяснил, почему не было быстрых "посадок" (Видео)
Зеленский объяснил, почему не было быстрых "посадок" (Видео)
Трамп: Байденов надо допросить в Конгрессе
Трамп: Байденов надо допросить в Конгрессе
Копенгаген - Динамо: онлайн трансляция матча
Копенгаген - Динамо: онлайн трансляция матча
Пресса очень глупая: Леди Гага поставила точку в обсуждении романа с Брэдли Купером (Видео)
Пресса очень глупая: Леди Гага поставила точку в обсуждении романа с Брэдли Купером (Видео)

Нигерийский фильм впервые номинировали на Оскар и сразу же убрали из номинации (Видео)

Нигерийский фильм впервые номинировали на Оскар и сразу же убрали из номинации (Видео)
20:53 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Фильм "Львиное сердце", снятый в Нигерии, стал первой отечественной картиной, которую выдвинули на престижную кинопремию Оскар-2020.

Однако незадолго после номинации, его сняли с категории "Лучший фильм на иностранном языке" за англоязычные диалоги. О том, что нигерийский фильм "Львиное сердце" сняли с номинации Оскара-2020 сообщает издание BBC.

В источнике отмечается, что причиной дисквалификации стали англоязычные сцены в кинокартине. А, поскольку лента была выдвинута в категории "Лучший фильм на иностранном языке", то в этой номинации должны быть представлены фильмы, которые содержат в большинстве "неанглоязычные диалоги". 

Стоит добавить, что фильм "Львиное сердце" мог стать первой в нигерийской истории лентой, которая попала бы в лонглист киноакадемии и имела бы возможность побороться за престижную награду.

Однако создатели картины и ее фанаты возмущены таким решением, поскольку английский язык является официальным языком Нигерии, а сама страна лишь в 1960 году получила независимость от Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Появился трейлер фильма "Венди", который по-новому повествует о Питер Пэне (Видео)

Добавим, по сюжету ленты "Львиное сердце", женщина из Нигерии из всех сил пытается спасти бизнес своего отца. Однако из-за того, что она живет в обществе, где доминируют мужчины, ей это дается довольно сложно.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Нигерия, Кино, Фильм, Оскар, Номинация, "Лучший фильм на иностранном языке", Оскар 2020, Нигерийский фильм, Львиное сердце, Lionheart.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Иванка Трамп поразила удивительным нарядом в Марокко (Фото)
02 Шахтер чудом вырвал ничью в Загребе, Пятов заработал пенальти (Видео)
03 Диетологи выяснили, от какого чая стоит отказаться
04 "Бабье лето" закончилось: в Украину идут дожди и похолодание
05 Итоги дня 6 ноября: Новый глава Харьковской ОГА и "шок" Зеленского от завода Малышева
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский: Никогда еще не было такого большого бюджета Министерства обороны
Зеленский: Никогда еще не было такого большого бюджета Министерства обороны
Украина и Турция проведут очередной раунд переговоров о ЗСТ
Украина и Турция проведут очередной раунд переговоров о ЗСТ
Обострение на Донбассе: боец ВСУ погиб, еще четверо получили ранения
Обострение на Донбассе: боец ВСУ погиб, еще четверо получили ранения
Герцоги Сассекские почтили память погибших в Первой мировой войне (Фото, Видео)
Герцоги Сассекские почтили память погибших в Первой мировой войне (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь