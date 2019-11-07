Появился трейлер фильма "Венди", который по-новому повествует о Питер Пэне (Видео)

Новости культуры:В прокат картина должна выйти в феврале 2020 года.

Компания Fox Searchlight представила трейлер фильма "Венди" (Wendy). Режиссером фильма выступил Бен Зайтлин ("Звери дикого Юга"). Все главные роли сыграли юные и пока неизвестные актеры.

"В этом фильме переосмыслена классическая история про Питера Пэна. Главная героиня - девочка Венди - попадает на таинственный остров, где время остановилось и дети перестали взрослеть. Ей, судя по всему, предстоит бороться не только за право оставаться подростком, но и за сохранение своей семьи", - говорится в описании фильма.

В прокат картина должна выйти в феврале 2020 года.

Напомним, что создатели франшизы "Гарри Потер" наконец поняли, как добиться одобрения фанатов. Маглы в недоумении, а поттероманы предвкушают кое-что интересное - новостей о триквеле "Фантастических тварей" становится все больше. Warner Bros. приступит к съемкам уже в начале следующего года, причем изначально заявлялось, что следущая часть франшизы перенесет зрителей в Бразилию.