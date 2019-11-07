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Новые детали "Фантастических тварей 3" порадуют фанатов "Гарри Потера"

Новые детали "Фантастических тварей 3" порадуют фанатов "Гарри Потера"
12:47 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: pinterest.com

Новости культуры:Студия решила сосредоточиться на той части Волшебного мира, которую фанаты знают лучше всего, надеясь, что это повлияет на успешность триквела.

Создатели франшизы наконец поняли, как добиться одобрения фанатов.

Маглы в недоумении, а поттероманы предвкушают кое-что интересное — новостей о триквеле "Фантастических тварей" становится все больше. Warner Bros. приступит к съемкам уже в начале следующего года, причем изначально заявлялось, что следущая часть франшизы перенесет зрителей в Бразилию. Теперь же издание Variety сообщает, что триквел порадует фанатов множеством сцен с видами Хогвартса, а также покажет куда больше Альбуса Дамблдора.

Все указывает на то, что Warner Bros. поняла, насколько зрители были счастливы вернуться в главную локацию саги о Гарри Поттере во время просмотра "Преступлений Грин-де-Вальда". 

 
 
 
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Riddikulus! 3 days until you can own #FantasticBeasts: The Crimes of Grindelwald on Digital!

Публикация от Fantastic Beasts (@fantasticbeastsmovie)

В шутку, но не совсем: Хоакин Феникс намекнул о сиквеле "Джокера"

Возвращение сюжетной линии в Хогвартс и увеличение экранного времени Джуда Лоу, конечно, могут повысить интерес к фильму, но не факт, что этого будет достаточно. Ведь главная проблема, с которой столкнулся сиквел, – это явно недостаточное количество захватывающих событий. Так что если третья часть "Фантастических тварей" будет более богата на неожиданные повороты сюжета, то не столь важно, в каких декорациях они будут происходить.

Мировая премьера триквела истории о Ньюте Саламандере назначена на 12 ноября 2021 года.

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Фильмы, Кино, Гарри Потер, Фантастические твари 3.
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