Сюмбюль-ага уже не тот: как теперь выглядит главный евнух сериала "Великолепный век" (Фото)

Новости шоу бизнеса:Турецкий актер Селим Байрактар обрел звание секс-символа благодаря своей яркой внешности.

Известный турецкий актер получил огромную популярность после выхода сериала "Великолепный век". В сериале актер сыграл главного евнуха гаремных покоев - Сюмбюля Агу. Хитрый персонаж завоевал любовь тысячи поклонников по всему миру. Именно евнух являлся близким другом главной героини Хюррем.

Актер отмечает, что очень гордится своей ролью, ведь благодаря ей он стал настоящей звездой не только Турции, но и всего мира.

В реальной жизни 44-летний Селим отличается от сериального женственного евнуха. Актер отрастил бороду и набрал мышечную массу. Также артист активно занимается спортом и йогой.

View this post on Instagram @mortezaatabaki nin gözünden @askaglatir_tv A post shared by Selim Bayraktar (@selimbyraktar) on Dec 14, 2019 at 9:10am PST

View this post on Instagram A post shared by Selim Bayraktar (@selimbyraktar) on Oct 19, 2019 at 3:34am PDT

Более того, актер женат на Бихтер Байрактар. Пара жила в Анталии, детей у них не было. Недавно в сети стали появляться фотографии Селима в компании малоизвестной актрисы.

View this post on Instagram İyiki doğdun sevgilim A post shared by Selim Bayraktar (@selimbyraktar) on Nov 14, 2019 at 3:31am PST

Напомним, звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли удивила своими длинными ножками. 36-летняя актриса, которая прославилась после съемок в турецком сериале "Великолепный век", регулярно оказывается в центре обсуждения из-за внешнего вида.