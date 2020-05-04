Сюмбюль-ага уже не тот: как теперь выглядит главный евнух сериала "Великолепный век" (Фото)

Известный турецкий актер получил огромную популярность после выхода сериала "Великолепный век". В сериале актер сыграл главного евнуха гаремных покоев - Сюмбюля Агу. Хитрый персонаж завоевал любовь тысячи поклонников по всему миру. Именно евнух являлся близким другом главной героини Хюррем.
Актер отмечает, что очень гордится своей ролью, ведь благодаря ей он стал настоящей звездой не только Турции, но и всего мира.
В реальной жизни 44-летний Селим отличается от сериального женственного евнуха. Актер отрастил бороду и набрал мышечную массу. Также артист активно занимается спортом и йогой.
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Более того, актер женат на Бихтер Байрактар. Пара жила в Анталии, детей у них не было. Недавно в сети стали появляться фотографии Селима в компании малоизвестной актрисы.
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Напомним, звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли удивила своими длинными ножками. 36-летняя актриса, которая прославилась после съемок в турецком сериале "Великолепный век", регулярно оказывается в центре обсуждения из-за внешнего вида.