Семейная идиллия: Бурак Озчивит показал милое фото с красавицей женой

Новости шоу бизнеса:Самоизоляцию турецкий актер проводит в компании супруги, известной актрисы Фахрийе, и годовалого сына Карана.

Турецкий актер Бурак Озчивит получил известную популярность после сериала "Великолепный век". Он влюбил в себя многих представительниц слабого пола.

Озчивит предпочитает не афишировать свою личную жизнь. В своем микроблоге актер в основном выкладывает кадры со съемочных площадок новых проектов.

На днях Бурак поделился с поклонниками свежим селфи. Свое фото с Эвджен он сопроводил смайлами в виде сердца.

Фото www.instagram.com/burakozcivit

Поклонники знаменитой пары с радостью ринулись комментировать фото, отметив, что выглядят актеры безупречно.

Напомним, о взаимоотношениях пары стало известно в 2015 году. Спустя некоторое время актер сделал своей девушке предложение руки и сердца. Бурак и Фахрийе сыграли свадьбу в июне 2017 года. Торжественная церемония состоялась в Стамбуле. В апреле 2019 года возлюбленная Бурака подарила ему первенца - сына Карана.