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Семейная идиллия: Бурак Озчивит показал милое фото с красавицей женой

Семейная идиллия: Бурак Озчивит показал милое фото с красавицей женой
18:03 Сегодня Телеграф showbiz.clutch.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Самоизоляцию турецкий актер проводит в компании супруги, известной актрисы Фахрийе, и годовалого сына Карана.

Турецкий актер Бурак Озчивит получил известную популярность после сериала "Великолепный век". Он влюбил в себя многих представительниц слабого пола.

Озчивит предпочитает не афишировать свою личную жизнь. В своем микроблоге актер в основном выкладывает кадры со съемочных площадок новых проектов.

На днях Бурак поделился с поклонниками свежим селфи. Свое фото с Эвджен он сопроводил смайлами в виде сердца.

Фото www.instagram.com/burakozcivit

Поклонники знаменитой пары с радостью ринулись комментировать фото, отметив, что выглядят актеры безупречно.

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Напомним, о взаимоотношениях пары стало известно в 2015 году. Спустя некоторое время актер сделал своей девушке предложение руки и сердца. Бурак и Фахрийе сыграли свадьбу в июне 2017 года. Торжественная церемония состоялась в Стамбуле. В апреле 2019 года возлюбленная Бурака подарила ему первенца - сына Карана.

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Актер, Бурак Озчивит, Фахрийе Эвджен.
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