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Актриса "Великолепного века" опубликовала семейный пасхальный снимок (Фото)

Смотрите фото (3)
Актриса "Великолепного века" опубликовала семейный пасхальный снимок (Фото)
22:06 Сегодня Телеграф showbiz.clutch.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Турецкая актриса Нур Феттахоглу показала поклонникам, как встретила Пасху.

Нур Феттахоглу, турецко-немецкая актриса, показала поклонникам семейную фотографию, на которой она представила своего маленького ребенка. Актриса показала дочь, Элисон Гюзин.

Сейчас 39-летняя актриса стала более часто показывать семейные фотографии, так как на карантине стала уделять внимание близким.

Вот что показала Нур Феттахоглу для поклонников:

Фото www.instagram.com

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Кроме того, немного ранее Нур Феттахоглу также показывала поклонникам первый макияж жизни дочери. Девочка хоть старалась, но к настоящему результату ей пока далеко:

Фото www.instagram.com

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Напомним, звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли удивила своими длинными ножками. 36-летняя актриса, которая прославилась после съемок в турецком сериале "Великолепный век", регулярно оказывается в центре обсуждения из-за внешнего вида.

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Все по теме:

Актриса, Мерьем Узерли, Нур Феттахоглу, Пасха 2020, Элисон Гюзин.
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