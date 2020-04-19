Актриса "Великолепного века" опубликовала семейный пасхальный снимок (Фото)

Новости шоу бизнеса:Турецкая актриса Нур Феттахоглу показала поклонникам, как встретила Пасху.

Нур Феттахоглу, турецко-немецкая актриса, показала поклонникам семейную фотографию, на которой она представила своего маленького ребенка. Актриса показала дочь, Элисон Гюзин.

Сейчас 39-летняя актриса стала более часто показывать семейные фотографии, так как на карантине стала уделять внимание близким.

Вот что показала Нур Феттахоглу для поклонников:

Фото www.instagram.com

Кроме того, немного ранее Нур Феттахоглу также показывала поклонникам первый макияж жизни дочери. Девочка хоть старалась, но к настоящему результату ей пока далеко:

Фото www.instagram.com

Напомним, звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли удивила своими длинными ножками. 36-летняя актриса, которая прославилась после съемок в турецком сериале "Великолепный век", регулярно оказывается в центре обсуждения из-за внешнего вида.