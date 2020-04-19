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"Принцесса София": Санта Димопулос впервые показала лицо своей маленькой дочери (Фото)

Смотрите фото (3)
"Принцесса София": Санта Димопулос впервые показала лицо своей маленькой дочери (Фото)
19:19 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Экс-вокалистка группы "ВИА Гра" накануне Пасхи решилась продемонстрировать девочку миру.

В сентябре прошлого года бывшая участница группы "ВИА Гра" во второй раз стала мамой. Санта Димопулос родила дочь от третьего мужа, бизнесмена Игоря Кучеренко.

Девочка родилась в частной клинике в Монако, а родители решили назвать ее Софией.

Несмотря на то, что звездная мама радостно делилась подробностями своих вторых родов, она не спешила показывать лицо девочки миру.

Фото www.instagram.com

Однако на днях на личной странице в Инстаграме Санта Димопулос все же решилась опубликовать фотографию, на которой появилась ее семимесячная дочь. Так она познакомила фолловеров с крохой.

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"Знакомьтесь. Принцесса София. Правда мы похожи как две капли воды?" - прокомментировала певица.

Фото www.instagram.com

София позировала в детской коляске в милой светло-розовой шапочке, которая подходила под ее огромные голубые глаза. Фанаты Санты Димопулос одобрили шутку певицы, и ее акцент на их дочери сходстве. Фоловеры были поражены не только ангельской красотой девочки, но и тем, как отцовские гены доминируют над ассирийскими корнями звездной мамы: "Как так-то? Я думала ваши гены победят любые. Папина дочка", "Крошка - папина дочка. Как же светлые гены победили ваши смуглые".

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Санта Димопулос, Дочь София, Игорь Кучеренко.
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