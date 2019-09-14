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Санта Димопулос стала мамой во второй раз: первые фото
Санта Димопулос стала мамой во второй раз: первые фото

Санта Димопулос стала мамой во второй раз: первые фото

Санта Димопулос стала мамой во второй раз: первые фото
12:32 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Бывшая солистка популярной группы "ВИА Гра" и модель Санта Димопулос стала мамой во второй раз 14 сентября 2019 года.

Знаменитость родила дочь от своего мужа, совладельца сети спортивных клубов Игоря Кучеренко.

О рождении второго ребенка Санта сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав трогательное фото. На фото Димопулос выглядит счастливой и улыбается на камеру, а в руках у нее новорожденная дочь.

"14.09.2019. Добро пожаловать, принцесса", – добавила певица в подписи.

 
 
 
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14.09.19 Welcome, my little princess

Публикация от (@santadimopulos)

Что известно о родах Санты Димопулос

Звезда решила рожать второго ребенка в Монако. Ведь свои первые роды Димопулос вспоминает с ужасом Беременная Санта Димопулос рассказала о жутких родах . Женщина поделилась подробностями ранее со своими подписчиками в Instagram.

"Мой врач улетел на какую-то конференцию и мне повезло родить в один из этих 2-х дней. Эпидуральной анестезией мне обезболили схватки, а когда начались роды – ее отключили, объяснив это тем, что я должна чувствовать схватки. Тогда я почувствовала всю боль этого мира! Я реально теряла сознание и ребенка мне просто вытолкнули нажав на живот. Гематому на голове у новорожденного прокалывали на четвертый день и мне даже страшно вспоминать об этом", – вспоминает она.

"Чувствую себя слоном, который съел другого слона": Санта Димопулос готовится к родам

В Монте-Карло Санта не только наслаждалась временем с родными, но и снималась в эффектных фотосессиях и откровенно рассказывала підписникам о своей беременности.

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Все по теме:

Роды, Санта Димопулос, Певица, Родила, Экс-солистка "ВИА Гры".
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