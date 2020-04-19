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Как украинские звезды празднуют "Пасху-2020" дома (Фото, Видео)

Как украинские звезды празднуют "Пасху-2020" дома (Фото, Видео)
17:31 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Сегодня, 19 апреля, отмечается великий церковный праздник Пасхи. Украинские звезды показали свои пасхальные корзинки и поздравили поклонников с этим светлым праздником.

Отечественные звезды друг за другом демонстрируют свои пасхальные корзины и поздравляют поклонников на личных страницах в социальных сетях.

Alyona Alyona

В то же время рэперша решила приобрести главное украшение для своего пасхального стола.

Звезда пошутила, что будет ждать освящения пасхальной корзины на балконе.

Екатерина Осадчая

Со Светлой Пасхой 2020! Детские поздравления и открытки

Ольга Сумская

 
 
 
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Зійшов благодатний вогонь

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Сергей Притула

Оля Полякова

 
 
 
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Со светлым праздником Пасхи! Счастья и благополучия в ваши семьи

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Дзидзьо

 
 
 
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Христос Воскрес

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Сергей Бабкин

 
 
 
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Христос Воскрес! #пасха #спраздником #семьябабкиных #stayhome #харьков

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Семья артиста на Пасху осталась дома в своей квартире в Харькове.

Ирина Федишин

Ольга Фреймут

 
 
 
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Від всієї родини вітаю Вас і рідних зі світлим святом Воскресіння. Незвиклий Великдень : ми з дітками та чоловіком відвідали Богослужіння перед телевізором, дивилися трансляцію з Патріаршого Собору Воскресіння Христового у Києві. І хоча храм був порожнім, як ніколи до цього, відчувалися присутність сотні тисяч християн зі всього світу та особлива сили молитви. З нами Господь. Христос Воскрес!

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Христос Воскресе! Красивые поздравления с Пасхой родным и близким людям

Лилия Ребрик

Потап

 
 
 
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#хв

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Напомним, Пасху в этом году украинцы отмечают по-особому: вместо традиционной церковной службы - онлайн-трансляция, а вместо долгожданных празднований с родней - пасхальный стол дома.

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Украина, Праздник, Знаменитости, Украинские звезды, Праздники в апреле, Пасха 2020.
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