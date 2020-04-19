Как украинские звезды празднуют "Пасху-2020" дома (Фото, Видео)

Новости шоу бизнеса:Сегодня, 19 апреля, отмечается великий церковный праздник Пасхи. Украинские звезды показали свои пасхальные корзинки и поздравили поклонников с этим светлым праздником.

Отечественные звезды друг за другом демонстрируют свои пасхальные корзины и поздравляют поклонников на личных страницах в социальных сетях.

Alyona Alyona

В то же время рэперша решила приобрести главное украшение для своего пасхального стола.

Звезда пошутила, что будет ждать освящения пасхальной корзины на балконе.

Екатерина Осадчая

Ольга Сумская

View this post on Instagram Зійшов благодатний вогонь A post shared by Ольга Сумская (@olgasumska) on Apr 18, 2020 at 6:36am PDT

Сергей Притула

Оля Полякова

View this post on Instagram Со светлым праздником Пасхи! Счастья и благополучия в ваши семьи A post shared by Оля Полякова (@polyakovamusic) on Apr 18, 2020 at 10:36pm PDT

Дзидзьо

View this post on Instagram Христос Воскрес A post shared by DZIDZIO (@dzidzio) on Apr 19, 2020 at 12:30am PDT

Сергей Бабкин

Семья артиста на Пасху осталась дома в своей квартире в Харькове.

Ирина Федишин

Ольга Фреймут

Лилия Ребрик

Потап

View this post on Instagram #хв A post shared by Oleksii Potapenko (@realpotap) on Apr 19, 2020 at 1:18am PDT

Напомним, Пасху в этом году украинцы отмечают по-особому: вместо традиционной церковной службы - онлайн-трансляция, а вместо долгожданных празднований с родней - пасхальный стол дома.