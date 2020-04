Как украинские звезды празднуют "Пасху-2020" дома (Фото, Видео)

View this post on Instagram

Кажуть, паски в цьому році святять з вулиці. Що ж, буду чекати на балконі ⠀ А насправді молодці ті, хто навчився пекти їх! В мене ще все попереду ⠀ Тож хочу привітати всіх з Великоднем та побажати щастя-здоров’я ⠀ Христос Воскрес