Как украинские звезды празднуют "Пасху-2020" дома (Фото, Видео)

Отечественные звезды друг за другом демонстрируют свои пасхальные корзины и поздравляют поклонников на личных страницах в социальных сетях.
Alyona Alyona
В то же время рэперша решила приобрести главное украшение для своего пасхального стола.
Звезда пошутила, что будет ждать освящения пасхальной корзины на балконе.
Екатерина Осадчая
Ольга Сумская
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Сергей Притула
Оля Полякова
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Со светлым праздником Пасхи! Счастья и благополучия в ваши семьи
Дзидзьо
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Сергей Бабкин
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Христос Воскрес! #пасха #спраздником #семьябабкиных #stayhome #харьков
Семья артиста на Пасху осталась дома в своей квартире в Харькове.
Ирина Федишин
Ольга Фреймут
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Від всієї родини вітаю Вас і рідних зі світлим святом Воскресіння. Незвиклий Великдень : ми з дітками та чоловіком відвідали Богослужіння перед телевізором, дивилися трансляцію з Патріаршого Собору Воскресіння Христового у Києві. І хоча храм був порожнім, як ніколи до цього, відчувалися присутність сотні тисяч християн зі всього світу та особлива сили молитви. З нами Господь. Христос Воскрес!
Лилия Ребрик
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Христос Воскрес! Смачної паски та світлих думок! Бережіть своїх рідних #великдень #дикасімейка #залишайтесявдома
Потап
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Напомним, Пасху в этом году украинцы отмечают по-особому: вместо традиционной церковной службы - онлайн-трансляция, а вместо долгожданных празднований с родней - пасхальный стол дома.