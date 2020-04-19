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Софи Тернер заметили на прогулке с Джо Джонасом (Фото)

Софи Тернер заметили на прогулке с Джо Джонасом (Фото)
12:36 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Беременная Тернер и Джонас вывели трех своих собак — хаски, лабрадора и корги — на прогулку неподалеку от их дома в Лос-Анджелесе.

Звезда сериала Игра престолов Софи Тернер, которая ждет ребенка, и ее муж, певец Джо Джонас были замечены на прогулке в субботу, 18 апреля.

Звездная пара была одета в совершенно домашнюю повседневную одежду:

Джо — в худи и джинсы черного цвета, а Софи — в серое худи и светлые домашние брюки в геометрический рисунок, дополнив их шлепанцами, обутыми на носки. Зато оба были в защитных масках.

Фото: https://www.instagram.com/p/B_J5GbuAqfk/

Холли Берри откровенно рассказала об одиночестве

Ранее, в среду, пара приняла участие в Couples Challenge в приложении TikTok. Здесь паре задавали вопросы, которые должны были определить, насколько они хорошо знают друг друга и совпадают ли их мнения в различных вопросах. Тернер и Джонас, к примеру, одноголосно постановили, что в их семье наиболее раздражается из-за голода и самый ворчливый — это Софи.

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Все по теме:

Беременность, Знаменитости, Актриса, Прогулка, Карантин, Софи Тернер, Джо Джонасон.
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