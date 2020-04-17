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Холли Берри откровенно рассказала об одиночестве

Холли Берри откровенно рассказала об одиночестве
19:46 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Телеграф EPA

Новости шоу бизнеса:На карантине поклонники голливудских звезд узнали немало интересных деталей о жизни своих кумиров.

Как сообщает People, голливудская актриса Холли Берри ответила на вопросы своей звездной подруги в трансляции на инстаграм-странице. Лена Вейт поинтересовалась, почему актриса больше не ищет новых отношений после развода с Оливье Мартинесом. И повлияли ли на решения Холли ее дети - 6-летний Масео и 12-летняя Нала?

"Я многому научилась, живя со своими детьми. Они для меня сейчас самая лучшая компания. После развода с отцом Масео я одинока вот уже три года. Я решила подождать. Я очень заточеный на отношениях человек, всегда хочу быть с кем-то. Но теперь решила, не буду спешить: я собираюсь потратить время на то, чтобы побыть с самой собой. И было бы замечательно, если бы я смогла остаться в таком состоянии!" - заявила Берри.

Актриса добавила, что не знает, сколько ей нужно времени, чтобы вновь решиться на отношения. И дело не в мужчинах, с которыми Берри имела романы, а в стремлении посвятить время себе и наслаждаться жизнью. Кроме этого, звезда не исключает мысли, что вообще не будет больше партнеров.

Холли Берри с коллегами по фильму "Джон Уик 3"

"Лучше потрачу время на то, чтобы подумать, что для меня важно. Я больше не чувствую потребности в отношениях, поэтому не вижу необходимости спешить или соглашаться на то, что не совсем подходит мне. Это не значит, что что-то не так с людьми, с которыми я была. Просто буду ждать того, кто мне подойдет, или останусь одна со своими детьми и буду жить так, как живу", - добавила она.

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Интересно, что с Оливье Мартинесом актриса оставалась друзьями после развода. Они совместно воспитывают сына и проводят праздники вместе. А вот с отцом первенца - манекенщиком Габриэлем Обри - Берри рассталась с громким скандалом. Актриса обвинила мужа в расизме и многочисленных изменах. В суде они долго боролись за опеку над дочерью, девочка все же осталась жить со звездной мамой.

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Дети, Семья, Отношения, Холли Берри, Любовь, Актриса, Лена Вейт.
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