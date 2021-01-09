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"У каждого есть свой крест": Екатерина Кухар объяснила, почему публично рассказала о потере ребенка

"У каждого есть свой крест": Екатерина Кухар объяснила, почему публично рассказала о потере ребенка
Обновлено 10:22 Сегодня Телеграф Фото: instagram Екатерины Кухар

Экзамен на откровенность в интервью телеведущей Маши Ефросининой сдала украинская прима-балерина Национальной оперы, судья в проекте "Танцы со звездами" Катерина Кухар, которая поздравила своих поклонников с рождественскими праздниками.

Новый выпуск программы "Экзамен" вышел на YouTube-канале Ефросининой.

В интервью Екатерина Кухар рассказала, почему решилась на публичное признание о потере своего первого ребенка в прямом эфире танцевального проекта.

"Это действительно физическая боль. Мой крест по жизни. У нас у каждого, я думаю, есть свой крест... Не знаю. Может быть, мне хотелось показать женщинам, которые проходят через это испытание, своим примером, что на этом не заканчивается и жизнь, и смысл, потому что у меня долгое время не было этого желания жить", - рассказала балерина.

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Екатерина отметила, что этот ребенок был долгожданным: "Эта была девочка, восьмой месяц. Ты представляешь, когда ты уже долгое время чувствуешь, как ребенок в тебе живет, бьется..., ты знаешь где ножка, где ручка, какой биоритм, режим... Да, это тяжело. Наверное, в тот момент были эмоции. Я не ожидала, что будет такой сюжет".

Маша Ефросинина попросила Кухар обратиться ко всем женщинам, которые сейчас переживают такой период.

"Я бы сказала то, что счастье есть. Когда вы верите, когда в вас живет надежда и вы за ней идете, просите небеса вас услышать - вас обязательно услышат. Как написано: "Стучите и отворят вам". Поэтому, верьте, надейтесь. Все будет обязательно хорошо".

Момент о потере ребенка - тайминг 51:11:

Напомним, что украинская прима-балерина замужем за артистом балета Александром Стояновым. Пара воспитывает сына Тимура и дочь Анастасию.

Ранее сообщалось, что Екатерина Кухар самокритично отнеслась к своему поведению в жюри "Танцев со звездами".

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Маша Ефросинина, Екатерина Кухар.

Автор:

Телеграф
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